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Portland, Oklahoma karşısında saha avantajını iyi kullandı

Portland Trail Blazers, NBA Batı Konferansı Play-Off ilk turu ikinci maçında Moda Center’da karşı karşıya geldiği Oklahoma City Thunder’ı 114-94’lük skorla yenerek seride 2-0 öne geçti.

Portland Trail Blazers, NBA Batı Konferansı Play-Off ilk turu ikinci maçında Moda Center'da karşı karşıya geldiği Oklahoma City Thunder'ı 114-94'lük skorla yenerek seride 2-0 öne geçti.


NBA'de Play-Off ilk turunda heyecan 3 karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı'nda Portland Trail Blazers, sahasında karşılaştığı Oklahoma City Thunder'ı 114-94'lük skorla mağlup etti ve seride 2-0 öne geçti. Portland'da C.J. McCollum 33 sayı, 8 ribaund ve Damian Lillard 29 sayı, 6 asist ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Thunder'da ise Paul George 27 sayı, 8 ribaund, Steve Adams 16 sayı, 9 ribaund ve Russell Westbrook 14 sayı, 11 asistle mücadele etti. Seri Oklahoma'nın sahasına taşındı ve 3 ve 4. maçlar Chesapeake Energy Arena'da oynanacak.


NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle:



Batı Konferansı


Denver Nuggets: 114 - San Antonio Spurs: 105 (1-1)


Portland Trail Blazers: 114 - Oklahoma City Thunder: 94 (2-0)



Doğu Konferansı


Toronto Raptors: 111 - Orlando Magic: 82 (1-1)

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