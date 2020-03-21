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Portsmouth'un 3 futbolcusunda korona virüs çıktı

İngiltere 3.

Lig takımlarından Portsmouth, 3 futbolcusunun korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.


Dünyayı saran korona virüs tehlikesi sporda da görülmeye devam ediyor. İngiliz ekibi Portsmouth da takımdaki futbolcularda korona virüs çıktığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, James Bolton, Andy Cannon ve Sean Raggett'ın korona virüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Açıklamada ayrıca futbolcular ve teknik ekibe yapılan test sonuçlarının yarısının beklendiği ifade edildi.

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