Potada 57. sezon heyecanı başlıyor

Basketbol Süper Ligi'nde 57. sezon yarın oynanacak Türk Telekom-Darüşşafaka karşılaşmasıyla başlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunda heyecan bu hafta başlayacak. Ligin ilk haftasının açılış maçında Türk Telekom, Darüşşafaka'yı ağırlayacak. Bu hafta Efes, derbide Galatasaray ile evinde mücadele edecek. Son şampiyon Fenerbahçe de Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon bu hafta başlayacak ve 14 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Normal sezonu ilk 8 sırada bitiren takımlar çapraz eşleşmeyle play-off'ta karşılaşacak. Ligi son iki sırada tamamlayan takımlar ise küme düşecek.

İlk şampiyon Altınordu

İik defa 1966-1967 sezonunda başlayan Basketbol Süper Ligi, 2022-2023 sezonu itibariyle 57. sezonunu yaşayacak. Ligin ilk şampiyonu Altınordu oldu. 1978-1979 sezonunda statü değişikliğine gidilerek, ligi ilk beş sırada tamamlayan takımların play-off maçları oynamasına karar verildi. Play-off usulünün ilk şampiyonu da o dönemdeki adıyla Efes Pilsen oldu.

En son Fenerbahçe, en çok Efes

Geçtiğimiz sezon final serisinde Fenerbahçe, Efes'i 3-1 ile geçerek şampiyon olmuştu. Sarı-lacivertliler böylece tarihindeki 10. zaferine ulaştı. Basketbol Süper Ligi'nde en çok şampiyon olan takım ise Efes. Lacivert-beyazlıların toplamda 15 şampiyonluğu bulunuyor. Efes'i 10 şampiyonluk ile Fenerbahçe takip ederken, şu an ligde yer almayan Eczacıbaşı'nın ise 8 şampiyonluğu bulunuyor.

Başantrenör olarak en fazla Aydan Siyavuş şampiyon oldu

Basketbol Süper Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan Başantrenör ise Aydan Siyavuş. Türk basketbolunun önemli isimlerinden olan Aydan Siyavuş, 6 kez Eczacıbaşı, 1 defa da Efes Pilsen olmak üzere toplam 7 kez şampiyon oldu. Siyavuş'u ikinci sırada Aydın Örs takip ediyor. Örs, 6 şampiyonluğun 5'ini Anadolu Efes, 1'ini de Fenerbahçe ile yaşadı. Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın 5, Fenerbahçe'nin eski koçu Zeljko Obradovic, Oktay Mahmuti ile Mehmet Baturalp'in de 4 şampiyonluğu bulunuyor.

Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın

19.00 Türk Telekom - Darüşşafaka

1 Ekim Cumartesi

13.00 Merkezefendi Belediyesi Basket - Aliağa Petkim Spor

15.30 Pınar Karşıyaka - Manisa Büyükşehir Belediye Spor

18.00 TOFAŞ - ONVO Büyükçekmece Basketbol

2 Ekim Pazar

13.00 Anadolu Efes - Galatasaray Nef

15.30 Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji

18.00 Gaziantep Basketbol - Frutti Extra Bursaspor

3 Ekim Pazartesi

19.00 Beşiktaş - Konyaspor Basketbol