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Potada Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi üçüncü maçında Galatasaray, yarın Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi üçüncü maçında Galatasaray, yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Seride 1-1 eşitlik bulunuyor.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisinde heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Fenerbahçe bu sefer, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde oynanacak serinin üçüncü maçı yarın saat 18.00'de oynanacak. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan maçların ilkini sarı-lacivertliler 72-51 kazanırken, ikinci müsabakayı da sarı-kırmızılılar 59-48'lik skorla galip ayrıldı ve seriyi 1-1'e getirdi.


Seride 3 galibiyete ulaşacak takımın adını finale yazdıracak. Serinin dördüncü maçı 1 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00'da yine Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak.

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