Potada kadınlar derbisi yarı final heyecanında 2. randevu

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Final ikinci maçında Galatasaray yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Final ikinci maçında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın saat 20.00'de Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler evinde oynanan serinin ilk karşılaşmasını 84-60'lık skorla kazandı ve 1-0 öne geçti. Seride 2 galibiyete ulaşan ekip finalde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile mücadele edecek.

Galatasaray ile Fenerbahçe bu sezon 2'si normal sezon, 1'i de yarı final maçı olmak üzere 3 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler 3 müsabakadan da galip ayrılan taraf oldu.

Bu sezon Galatasaray 76.0 sayı, 36.7 ribaund ve 20.6 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Fenerbahçe de 87.6 sayı, 36.3 ribaund ve 24.7 asist ile oynuyor.