İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Potadaki derbide finale çıkacak ekip belli oluyor

Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi son maçında karşılaşacak.

Seride 2-2 eşitlik bulunurken, kazanan ekip finale çıkacak.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi 5. ve son maçında Fenerbahçe, yarın saat 15.30'da Metro Enerji Spor Salonu'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Çekişmeli geçen seride yarın oynanacak maçla birlikte finale çıkacak ekip belli olacak. Serinin ilk maçını 72-51 kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonra sarı-lacivertlileri deplasmanda 59-48, sahasında da 74-59 mağlup ederek 2-1 öne geçmişti. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan son müsabakayı ise Fenerbahçe 57-49 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi.


Son maçtan galip gelerek finale çıkacak ekip, Çukurova Basketbol'un rakibi olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.