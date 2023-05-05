Potanın sihirbazları Harlem Globetrotters Türkiye'ye geliyor

10 Ekim'de Ankara'da, 12 Ekim'de ise İstanbul'da olacak gösterinin biletleri Biletinial'da satışta.

Dünyaca ünlü Harlem Globetrotters, 2023 dünya turu çerçevesinde bir senelik aranın ardından yeniden Türkiye'de olacak. İstanbul ve Ankara'daki basketbolseverlerle buluşacak olan Harlem Globetrotters, daha önce hiç görülmemiş bir gösteriyle seyirci karşısına çıkacak. 10 Ekim Salı günü Ankara Arena'da ve 12 Ekim Perşembe günü İstanbul Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak Harlem Globetrotters gösterisinin biletleri Türkiye'nin teknoloji odaklı kültür, sanat ve eğlence platformu Biletinial üzerinden satışa çıktı.

Basketbolseverlere görsel bir şölen yaşatacak olan organizasyonda en sevilen Harlem Globetrotters yıldızları, Washington Generals ile yapacakları karşılaşmada inanılmaz basketbol yetenekleriyle katılımcılara oyun boyunca eğlenceli vakit geçirtecek.