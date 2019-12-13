Pozitif psikoloji metotları kadın şiddetini engelleyebilir

Ulusal Psikoloji Sempozyumunda bir araya gelen uzmanlar son zamanlarda artan kadın şiddeti için pozitif psikoloji yöntemlerinin olumlu sonuçlar verebileceğini söyledi.

Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinin düzenlediği Ulusal Psikoloji Sempozyumu Beylikdüzü Yerleşkesinde gerçekleştirildi. “Pozitif Psikolojide Güncel Konular” ana teması ile işlenen sempozyum üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akile Gürsoy ve Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ebadi'nin açılış konuşmaları ile başladı. Sempozyuma aynı zamanda Beykent Üniversitesinden Doç. Dr. Pervin Nedim Bal ve Prof. Dr. Mehmet Kerem Doksat, İbn Haldun Üniversitesinden Prof. Dr. Sefa Bulut, Esenyurt Üniversitesinden Dr. İbrahim Davutoğlu, Işık Üniversitesinden Dr. Rükiye Hayran, Kültür Üniversitesinden Prof. Dr. Önder Kavakçı gibi alanında uzman kişiler de katılım sağlayarak farklı konularda psikoloji bölümü öğrencileri ile deneyimlerini paylaştılar.

Kişinin olumsuz, eksik ya da problemli özelliklerinden ziyade olumlu ve güçlü özelikleri ile çalışmanın önemli ve değerli olduğunu savunan pozitif psikolojinin ele alındığı sempozyumda bu yöntemlerle birlikte aslında mevcut sorunları çözmede alternatif bir yol izlenebileceği konuşuldu. Bu anlamda şiddet konusunda da pozitif psikolojinin faydalı olabileceği görüşünde bulunan Dr. Hüseyin Ebadi, şiddet eğilimin öncelikle aileden geldiğini söyleyerek, ailesinde şiddet görmüş her çocuğun ileride muhakkak şiddet uygulayacağını dile getirdi. Hüseyin Ebadi bu anlamda pozitif psikoloji ile insanların iyi hal oluşunu ortaya koyarak hastalanmadan sorunlar ile nasıl mücadele etmesi gerektiğini gösterilebileceklerini dile getirerek, “Hem bireysel hem sosyal hem de toplumsal olarak insanlarda faydalı olumlu düşünceler oluşturmak gayesindeyiz. İnsanların psikolojik anlamda rahatsız olması birçok sebebe bağlı olabilir bunlar; ekonomik, politik, sağlık, güvensizlik gibi. Fakat biz eğer bundan sonra pozitif psikolojiyi daha iyi bir şekilde ilerletebilirsek o zaman insanlar olumlu düşünerek negatif enerjilerini atacaklardır ve hastalıklar azalacaktır. İnsanlar birbirine tebessüm ederek iletişim kuracaktır, empati daha fazla olacaktır. Bunlar zaten toplumun en önemli konularından bir tanesidir” dedi.

“Rehabilitasyon merkezleri açılmalı”

Şiddetin sebeplerinden ve yapılması gerekenler hakkında da konuşan Ebadi, “Kadına şiddet bir toplumun eğitimsizliğine bağlıdır. Kadın haklarının yeterince yerine getirilmemesinden kaynaklanır. Dolayısıyla insanları bilinçlendirerek cezai yaptırımlarla müdahale edilmesi gerekir. Yani bir kadına şiddet uyguladığı takdirde onu yakalayıp hemen serbest bırakmak sorunları çözmez. Şiddet kullanan kişi ruh sağlığı bozuktur. Bazı anti sosyal davranışlar, ekonomik sorunlar, işsizlik problemler olabilir. Genel sosyal durumu temel alarak bu insanlar için rehabilitasyon merkezleri kurulması lazım. Şiddetin temelinde anti sosyal davranışlar ve sağlık bozukluğu yatmaktadır. O yüzden muhakkak rehabilitasyon şart. Bu insanları eğiterek şiddetin ne kadar yanlış bir şey olduğunu hem örf adetlerimize hem dinimize aykırı bir olay olduğunu bilhassa kadınlara olan şiddeti anlatarak ilerleyebiliriz” şeklinde konuştu.

“Birbirleri ile uygun olmayan kişilerin evlenmemeleri lazım”

Şiddetin eğitimsizlikten dolayı ortaya çıktığını çocuklardan daha çok ailelerin eğitilmesi gerektiğini de vurgulayan Ebadi aynı zamanda uygun olmayan kişilerin evlenmemeleri gerektiğini de söyledi. Ebadi sözlerine şu şekilde devam etti; “Çocuklar ailede gördüklerini uygular. Eğer şiddet içerisinde bir çocuk büyüyorsa o da ileride muhakkak şiddete başvurur. Biz çocuktan ziyade aileleri eğitmemiz gerekiyor ve uygun olmayan eşlerin birbiri ile evlenmemeleri lazım. Bir- iki kişiyle bu sorunların karşısında durmamızın bir manası yok. Bu konuda genel bir seferberlik içerisinde olmalıyız.”

“Süperegosu olan erkekler kadına şiddet uygulamaz”

Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kerem Doksat da pozitif psikoloji konusunun neden önemli olduğunu ve kadın şiddetinde bu yöntemin etkili olabileceğine değindi. Pozitif psikoloji türünde meditasyon, kendini iyi hissetme, nefes alma ve benzeri tekniklerin uygulandığına dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Kerem Doksat, “Şiddet kabul edilecek bir şey değil. Aklı başında olan bir erkek, süperegosu varsa kadına şiddet göstermemelidir. Pozitif psikoloji, son senelerde çok ivme kazanan yeni bir terapi yöntemi. İnsanları bilinçlendirmek, devletin bu konuda gerekli yaptırımları ortaya koyması ve en önemlisi insanın insan olduğunu, kadının da şiddet gösterilmeyecek kadar narin bir varlık olduğunu, kadına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulamak gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Şiddetin altında yatan sebepler

Doksat, kadına şiddetin nedenleri arasında bastırılan öfke, bilinç dışına atılmış yansıtılan öfke ve insanlara karşı düşmanlığın olduğunun altını çizerek, “Bunlar tabi süperego, ego, id gibi klasik modelle de evrensel kodla da izah edilebilir. Evrimsel açıdan biz zaten doğuştan gelen çoğalma ve saldırma içgüdülerine sahibiz. Bunları denetim altına aldığımız ölçüde insan oluruz. İnsanlar kötü bir geçmişe sahip olsalar da hiçbir zaman geç kalmış sayılmazlar. İnsanları insan yapan en büyük özellik, prefrontal korteks dediğimiz bölgenin çok evrimleşmiş olması. Bu yüzden bir insan başka bir insana vahşet uygulamamalı. Bunu kontrol etmede de pozitif psikoloji işe yarayacaktır” ifadelerini kullanarak sözlerine son verdi.