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Prag'da Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası heyecanı başlıyor

Çekya’nın başkenti Prag’da gerçekleşecek Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası’nın ilk gününde dört milli judocu tatamiye çıkacak.

Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleşecek Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde dört milli judocu tatamiye çıkacak.


Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası, Çekya'nın başkenti Prag'da yarın başlayacak. Organizasyonun ilk gününde iki erkek ve iki kadın judocumuz madalya için tatamiye çıkacak. 40 ülkeden 139'u kadın, 216'sı erkek toplam 355 judocunun mücadele edeceği şampiyona, aynı zamanda 2021 yılında Tokyo'da düzenlenecek Yaz Olimpiyat Oyunları için dereceye giren judoculara puan ve kıta kota kazandıracak.


Büyükler Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde ay-yıldızlı judogilerle madalya için mücadele edecek isimler şöyle:


Kadınlarda 48 kg'da Gül Kader Şentürk, 52 kg'da İrem Korkmaz, erkeklerde 60 kg'da Salih Yıldız ve Mihraç Akkuş.

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