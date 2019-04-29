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Prag'tan Sural için taziye mesajı

Kayseri deplasmanı dönüşünü 7 takım arkadaşıyla bindikleri özel otobüsün Alanya yolu üzerinde kaza yapması sonrası hayatını kaybeden Josef Sural için eski takımı Sparta Prag taziye mesajı yayımladı.


Alanyasporlu 7 futbolcunun, Kayseri deplasmanı dönüşü bindikleri özel minibüsün yaptığı kaza sonucu, Josef Sural hayatını kaybetti. 28 yaşındaki oyuncu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Devre arasında Alanyaspor'a transfer olan Sural için eski kulübü Sparta Prag, bir taziye mesajı yayımladı.


Çekya ekibinin mesajında şu ifadelere yer verildi:


“Arkadaşımız ve eski kaptanımız Josef Sural'ın trajik ölüm haberini aldık. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Biz onu hiçbir zaman unutmayacağız.”

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