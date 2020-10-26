Prematüre doğan İhsan bebek ilham kaynağı oldu, tedarik sıkıntısı yaşanan ürünlere erişim kolaylaştı

Prematüre doğan bebekler için tedariğinde zorluk yaşanan ürünler tek bir bir platformda buluşturuldu. İnteraktif prematüre alışveriş, haber ve paylaşım platformu hizmet vermeye başladı.

Prematüre doğan ‘minik kahramanlar'ın yeni doğan yoğun bakım servisinde geçirdiği zamanlarda en büyük problemlerden biri, bebek için gerekli olan ürünlerin tedariğinde yaşanıyor. Hastane setleri, kıyafet ve bakım ürünlerinin yer aldığı çeşitli paketler aileler için tek bir adreste toplandı.

Platformun kuruluş sürecinde ise prematüre doğan İhsan Enes bebek ilham kaynağı oldu. İhsan bebek, gebelik zehirlenmesi teşhisi sonrası, bir gece aniden anne karnında beslenmesi kesilerek acil bir operasyon kararı ile daha henüz 5 aylıkken dünyaya geldi. 3 ayı aşkın yenidoğan yoğun bakım serüveni sürecinde, ihtiyaç malzemelerinin tedariği noktasında yaşanan sıkıntıların başka bebeklerde görülmemesi amacıyla platform oluşturuldu.

Prematurem.com olarak kurulan platformda ürünlerin yanı sıra güncel haberler ve faydalı bilgiler de yer alıyor.