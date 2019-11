‘Prematüre Ormanı' projesi hayata geçirildi

17 Kasım Dünya Prematüre Günü'ne dikkat çekmek için bu yıl ilk kez ‘Prematüre Ormanı' projesini hayata geçirildi. Proje geliştiricisi derneğin başkanı Prof. Dr. Esin Koç, nasıl her fidanın ayrı toprağa, havaya, güneşe ve suya ihtiyacı varsa; her prematüre bebeğin ihtiyacının da fidanlar gibi kendi şartlarına özel olduğuna değindi.

Türk Neonatoloji Derneği (TND), bu yıl 17 Kasım Dünya Prematüre Günü'nü hayata geçirdiği ‘Prematüre Ormanı' projesiyle kutluyor. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen proje kapsamında dernek, Türkiye'deki her Yenidoğan Hekimi adına bir fidan dikerek konuyla ilgili farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Dünya Prematüre Günü dolayısıyla proje hakkında bilgi veren derneğin başkanı Prof. Dr. Esin Koç, prematüre bebekler hakkındaki farkındalığı arttırmak için her yıl farklı projeler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Bu yıl TND olarak Nutricia Türkiye'nin katkılarıyla ilk kez Prematüre Ormanı'nı hayata geçirdik. Her prematüre bebek hayata yapraklarını yeni açmış bir fidan gibidir. Nasıl her fidanın ayrı toprağa, havaya, güneşe ve suya ihtiyacı varsa; her prematüre bebeğin ihtiyacı da fidanlar gibi kendi şartlarına özeldir. Prematüre bebek dış çevreye karşı hassastır, bilgi ve tecrübeyle donanmış özel bir bakıma, özel bir beslenmeye ihtiyacı vardır ki kökleri sağlam olsun; hayata karşı dik dursun” şeklinde konuştu.

“Anne sütü prematüre bebekler için çok daha önemlidir”

Koç, beslenmeden bakıma kadar gerekli tüm önlemler alındığında, prematüre doğan bebeklerin sağlıklı bir biçimde gelişimlerini sürdürdüğüne dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Prematüre bebekler hastanede serumla veya tüple beslenirken, zamanla ağızdan beslenmeye başlarlar. Anne sütü her bebek için önemlidir ancak prematüreler için çok daha önemlidir. Bebekler yoğun bakım ünitesinde yatarken, anne sütünü desteklemek için çeşitli

yöntemler uygulamaktayız. Annelere, anne sütünü steril saklama kaplarında buzdolabında dondurarak saklamasını ve ihtiyacı olduğunda kullanmasını öneriyoruz. Ancak bazen, prematüre bebeklerin zamanında doğan bebeklerle arasında olan farkı kapatabilmesi için anne sütü yeterli olmayabilir. Bu nedenle, anne sütüne bazı eklemeler yapmak veya anne sütü yokluğunda ya da yetersizliğinde sıvı ya da toz şeklinde özel prematüre mamalarını kullanmak gerekebilir.”

“Prematüre bebeklerin özel bakıma ve beslenmeye ihtiyacı vardır”

Prematüre bebeğin hastaneden taburcu olduktan sonra da özenle takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Koç, şu tavsiyelerde bulundu: “Ev ortamının hazırlanması ve bebeğin beslenmesi, evde yapılan bakımda önemli yer tutar. Taburcu edilirken uygun tartıda ise ve anne sütü ile besleniyorsa, anne sütü ile beslenmeye devam edilmesi gerekir. Eğer prematüre maması ile besleniyorsa düzeltilmiş 40. haftadan sonra standart mama ile beslenmesi uygundur. Taburcu edilirken tartısı düşük ise ve anne sütü ile besleniyorlarsa anne sütü destekleyicileri ile desteklenmesi, mama ile besleniyorsa 40-52. haftaya kadar prematüre maması veya özel taburculuk sonrası maması ile beslenmesi önerilmektedir.”