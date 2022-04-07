Premier Lig'de zirve mücadelesi TV+'ta

İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk yarışının en kritik maçı TV+’ta yayınlanacak.
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışının en kritik maçı TV+'ta yayınlanacak. Lider Manchester City, 10 Nisan Pazar günü 1 puan gerisindeki Liverpool'u ağırlayacak.
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk heyecanı TV+'ta yaşanıyor. Puan sıralamasında zirvede yer alan Manchester City, 1 puan gerisinden gelen Liverpool ile 10 Nisan Pazar saat 18.30'da evinde karşılaşacak. Bu zorlu mücadele S Sport ekranlarında olacak.
Arsenal ile Liverpool kozlarını TV+'ta paylaşacak
20 Nisan'da oynanacak Arsenal - Manchester United maçı da TV+'ta futbolseverlerle buluşacak. İngiltere Premier Lig'in yanı sıra İtalya Serie A'daki tüm maçlar da TV+ ekranlarında sporseverlerin beğenisine sunulacak.
Formula 1'de heyecan TV+'ta devam ediyor
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2022 heyecanı da Nisan ayında TV+'ta yaşanmaya devam edecek. Avusturalya'ya taşınan mücadele, 10 Nisan Pazar günü sabah saat 08.00'de S Sport 2'de naklen yayınlanacak. Nisan ayında ayrıca Emilia Romagna Grand Prix heyecanı yaşanacak.
TV+ Nisan Ajandası şöyle:
Premier Lig
10 Nisan
Manchester City - Liverpool (S Sport - saat 18:30)
19 Nisan
Liverpool - Manchester United
20 Nisan
Chelsea - Arsenal
23 Nisan
Arsenal - Manchester United
Formula 1
10 Nisan
Avustralya Grand Prix (S Sport 2- saat 08:00)
24 Nisan
Emilia Romagna Grand Prix
Serie A
18 Nisan
Napoli - Roma
24 Nisan
Inter - Roma