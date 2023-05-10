‘Prestij Sergisi' serisinin ikinci konuğu Mehmet Güleryüz oldu

Bağımsız sanat alanı Loft Art, usta sanatçıları onurlandırdığı ve yılda bir kez gerçekleştirdiği ‘Prestij Sergisi' serisinin ikincisinde Türkiye'nin önemli sanatçılarından Mehmet Güleryüz'ü sanatseverlerle buluşturuyor.

Sanatta fırsat eşitliği oluşturma hedefiyle bağımsız ve genç sanatçılara alan sağlayarak beğeni kazanan sanat alanı Loft Art, usta sanatçıları onurlandırdığı ve yılda bir kez gerçekleştirdiği ‘Prestij Sergisi' serisinin ikincisi dün akşam sanat ve cemiyet hayatının katıldığı davetle hayata geçti. Sanat alanı, ikinci Prestij Sergisi'nde, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli sanatçılardan biri olan ressam, yazar ve tiyatro sanatçısı Mehmet Güleryüz'ü ağırlıyor. Güleryüz'ün eserlerinden oluşacak sergi, 10 Mayıs - 9 Temmuz tarihleri arasında Loft Art'ın İstanbul Beşiktaş Nisbetiye On'daki mekânında sanatseverlerle buluştu.

Mehmet Güleryüz'ün 2013-2023 yılları arasında Paris'te ürettiği yapıtların yer aldığı bir seçkiyle sanatseverlerin karşısına çıktığı serginin küratörlüğünü ise Mehmet Güleryüz'ün oğlu Kerimcan Güleryüz üstleniyor.

Satılan sanat eserleri TİKAV projelerine kaynak oluyor

Yapılan açıklamaya göre, Akfen Holding'in genç sanatçıları desteklerken, sanatın tüm disiplinlerinde eser üreten bağımsız sanatçılara alan sağlamayı amaçladığı sanat alanındaki ilk projesi olan Loft Art, bu sanatçılardan temsiliyet almadan onları görünür kılmayı hedefliyor. Sanat alanı, kapılarını açtığı 2021 yılında itibaren Humano, Symbio, Bir Kelebeğin Kasırgası ve Bir Başka Hikâye sergilerini hayata geçirdi. Sanat alanında satışı gerçekleştirilen eserler, Akfen Holding tarafından kurulan, kadın, genç ve çocukları merkezine alarak ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) çalışmalarına da kaynak oluyor.