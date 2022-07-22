‘Prime Açık Hava Sinema Geceleri' başlıyor

Türk Telekom Prime'ın Açık Hava Sineması etkinlikleri başlıyor. Türkiye'nin en sevilen tatil beldeleri Bozcaada, Akçay, Foça, Didim, Göcek, Marmaris ve Datça'da düzenlenecek ‘Prime Açık Hava Sinema Geceleri' 23 Temmuz-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Sinemaseverler, son dönemin en popüler filmlerini açık havada izleme keyfini yaşayacak.

Sinemaseverleri sürprizler bekliyor

Sinemaseverler, film öncesi moderatör eşliğinde düzenlenecek çeşitli oyunlar ve karaoke yarışmaları ile keyifli vakit geçirecek. 30 Temmuz'a kadar ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikler, birbirinden özel sürprizlerle saat 21.00'de başlayacak.

Etkinlik takvimi ve filmler şöyle açıklandı:

23 Temmuz Bozcaada- Bergen

24 Temmuz Akçay- Soul

25 Temmuz Foça- Bergen

26 Temmuz Didim- Soul

28 Temmuz Göcek- Bergen

29 Temmuz Marmaris- Bergen

30 Temmuz Datça- Soul