Prime'lılar için yaz ayrıcalıkları

Türk Telekom Prime'lılar, 15 Eylül'e kadar Çeşme ve Bodrum'un koylarındaki plajların keyfini indirim fırsatıyla çıkarırken, Türkiye'nin en sevilen 7 tatil beldesinde 23-30 Temmuz arasında açık havada film izleme keyfi yaşayacak.

Türk Telekom Prime, müşterileri için yaz keyfini katlayacak hizmet ve kampanyalara imza atıyor. Prime'lılar, sunulan yaz ayrıcalıkları sayesinde Türkiye'nin en sevilen tatil beldelerinde gece ayrı gündüz ayrı cazip indirimlerden ve çeşitli ayrıcalıklardan yararlanacak.

Plajda Prime ayrıcalığı

Türk Telekom Prime müşterileri, 15 Eylül'e kadar Çeşme ve Bodrum'un eşsiz koylarındaki plajların tadını yüzde 50 indirim fırsatıyla çıkaracak. Çeşme'de ve Bodrum'da bazı beachler Türk Telekom Prime müşterilerine yüzde 50 indirimli olacak. ‘Prime Açık Hava Sinema Geceleri' ise 23 Temmuz-30 Temmuz arasında Türkiye'nin en sevilen tatil beldelerinde gerçekleşecek. Prime'lılar, Bozcaada, Akçay, Foça, Didim, Göcek, Marmaris ve Datça'da gerçekleşecek etkinliklerde, son dönemin en gözde filmlerini yaz akşamlarının eşsiz atmosferinde ücretsiz izleme şansı bulacak.