Prof. Acar Baltaş'tan Başkan Akgün'e ziyaret

Hasan Akgün, Psikolog-Yazar Prof. Acar Baltaş'ı makamında ağırladı.

Türkiye'nin en çok okunan yazarlarından biri Psikolog - Yazar Prof. Dr. Acar Baltaş, Hasan Akgün'ü ziyaret etti. Başkan Akgün'ü Mart 2019 yerel seçimlerinde elde ettiği başarıdan ötürü kutlayan Baltaş, yeni dönemde de başarı dileklerinde bulundu. Acar Baltaş, Türk Kültürü'nde Yönetmek” ve “Liderlik” isimli kitaplarını imzalayarak Başkan Akgün'e hediye etti.

“Ülkemiz adına önemli bir değerdir”

Prof. Baltaş'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akgün, “Sayın Acar Baltaş, ülkemiz adına önemli bir değerdir. Kendisini ağırlamaktan dolayı onur ve mutluluk duydum. Baltaş Hoca, yurtiçinde ve dışında yayınlanmış 100'dan fazla bilimsel çalışmaya imza atmıştır. Ayrıca 600 binin üzerinde okurun kitaplarını okuduğu, 40 baskının üzerinde eserleri bulunan önemli bir yazardır. Özellikle de psikolojinin insan ihtiyaçları ve iş hayatındaki sorunlar karşısındaki çözüm yollarını gösteren bir akademisyendir. Nazik ziyaretinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.