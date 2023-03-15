Prof. Dr. Acar Baltaş veliler ile buluştu

En çok nakil yapılan şehirlerinden biri Ankara oldu. Bu çerçevede kolej Ankara İncek Kampüsü'nde depremzede velilerinin de davetli olduğu seminerde Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş'ı konuk etti.

Prof. Dr. Acar Baltaş, Bahçeşehir Kolejinin Ankara Kampüsleri velileri ile “Zor Zamanlarda Yaşamak” başlıklı seminerde bir araya geldi. Tüm Türkiye'yi acıya boğan deprem felaketinin ardından ruh sağlığının korumanın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Baltaş'ın vermiş olduğu seminer, velilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Deprem gibi olaylarda doğa karşısındaki yetersizlik ve acizliği kabullenmenin ruhumuzda derin yaralar açtığını hatırlatan Prof. Dr. Baltaş, şunları söyledi: “Deprem sonrası desteğin öncelik olduğu gruplar sırasıyla çocuklar, engelliler, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve kadınlardır. Diğer taraftan günlerce televizyondan veya sosyal medya üzerinden enkaz ve kurtarma görüntülerine maruz kalan, afetin içinde yaşamadıkları halde, olayları televizyon ve sosyal medya bağlantılarından izleyen Türkiye'deki milyonlarca insan da gelişmelerden derin bir şekilde etkilendi. Ekranda sürekli olarak yıkım ve kurtarma görüntülerini izlemek, toplumun ruh halini bozmuş ve birçok kişide depresif belirtilerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu belirtiler arasında üzüntü, enerji kaybı, genel bir isteksizlik hali ve suçluluk duygusu en başta gelenlerdir. ‘İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor' duygusu en yoğun duygudur. Beslenmeden sonra insanın en temel ihtiyacı güven ve güvenliktir. Yaşadığımız deprem bu ihtiyacımızı zedelemiş ve hayatın bütünüyle kontrolümüzün altında olmadığını gösterdi. Yaşadığımız türden toplumsal travmalar toplumun birbirine kenetlenmesiyle ve süreç içinde iyileşir. Yardım etme ve iyilik yapma duygusunun, anlam arayışına da temel oluşturarak güçlü bir iyileştirici etkisi olduğu, bilimsel olarak kanıtlandı.”

Bu dönemde iyi bir iletişim için karşındakini akıl vermeden, duygusuna ortak olarak sabırla dinlemenin çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Baltaş, yapılması gerekenleri şöyle anlattı: “Karşı tarafın anlayacağı düzeyde, yaşa ve duruma göre konuşmalıyız. Bilmediğimiz konuda ‘Bilmiyorum, öğrenip söyleyeceğim' diyebiliriz. ‘Korkacak bir şey yok geçti artık! Büyütüyorsun, topla kendini' dememeliyiz. Karşımızdakinin güçlü yanlarını biliyorsak, bunları hatırlatabiliriz. Size anlatılanı başkasına anlatmayın. Konuşması ve anlatması için zorlamayın. Cümleleri onun yerine tamamlamayın. Tutamayacağınız sözleri söylemeyin. Güven duygusu oluşturmak için çocuklarda fiziksel temas sarılmak, başını okşamak, yanınıza almak, birlikte zaman geçirmek faydalı olabilir.”