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Prof. Dr. Ahmet Arvas vefat etti

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.

Dr. Ahmet Tayyar Arvas hayatını kaybetti. Arvas için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tevfik Kazancıgil Amfisi'nde bir anma töreni düzenlendi.


Törene, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, öğretim görevlileri, öğrenciler ve hastane çalışanları katıldı. Tören sonrası Arvas'ın cenazesi omuzlar eşliğinde cenaze aracına konuldu. Arvas'ın cenazesi bugün Ankara'da toprağa verilecek.


Prof. Dr. Ahmet Arvas'ın vefatı nedeniyle Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da baş sağlığı mesajı yayımladı. Koca mesajında, “ Dr. Ahmet Tayyar Arvas'ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

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