Prof. Dr. Alper Çelik: "Bizim hastanemizde hiçbir HIV pozitif hasta ameliyat edilmemiştir"

İstanbul'da HIV'li hastanın ameliyatında kullanılan tıbbi malzemenin diğer hastalarda da kullanılması üzerine kapatıldığı iddia edilen hastanenin sahibi konuştu. Prof. Dr. Alper Çelik, “Bu iddia işine son verilmiş bir sağlık çalışanlarının hezeyanlarından ibarettir. Kuruma zarar verme maksadıyla yapılmıştır. Ve bizim hastanemizde hiçbir HIV pozitif hasta ameliyat edilmemiştir” dedi.

İstanbul Beşiktaş'ta özel bir hastanenin HIV'li bir hastanın ameliyatında kullanılan tıbbi malzemenin değiştirilmeden 15 hastada daha kullanılması üzerine kapatıldığı iddia edildi.

Hastane sahibi Prof. Dr. Alper Çelik basın mensuplarının karşısına çıkarak iddialara yanıt verdi.

“Ve bizim hastanemizde hiçbir HIV pozitif hasta ameliyat edilmemiştir”

Hastaneyi karalamak için amaçlı bir şekilde haber yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Alper Çelik, “Ben bu ülkenin yetiştirdiği bir hekimim. 6 binden fazla şeker hastasını ameliyatla tedavi ettim. Bunu da binde birlik bir komplikasyonla gerçekleştirdim. Şu an üzerimize atfedilen bu suçlama gerçek değildir. Bizler, bu ülkenin yetiştirdiği hekimler hiçbir zaman hastalarımıza kasten ve bilerek zarar vermeyiz. Bizler Atatürk'ün hekimleriyiz. Bizler yerli ve milli hekimleriz. Bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddia işine son verilmiş bir sağlık çalışanlarının hezeyanlarından ibarettir. Kuruma zarar verme maksadıyla yapılmıştır. Ve bizim hastanemizde hiçbir HIV pozitif hasta ameliyat edilmemiştir. İddialar tamamen yalandır. Ve bu iddialar şu an savcılığa aksetmiştir. Hukuki süreçte devam etmektedir. Bizler yerli ve milli hekimler olarak uluslararası kartellere asla boyun eğmeyeceğiz. Bu haberlere asla boyun eğmeyeceğiz. Doğru bildiğimizi yapacağız. Çünkü bizler Atatürk'ün dediği gibi bu milleti emanet almış hekimleriz” diye konuştu.

“Hastanemiz inşaat dolayısıyla kapalı”

Hastanenin tadilat dolayısıyla kapalı olduğunu söyleyen Çelik, “Bu hastane 12 yataklı bir hastaneydi. Biz bu hastaneyi önceki izinler doğrultusunda 75 yatağa çıkarıyoruz. İnşaat var içeride, tadilat var. İnşaat devam etmekteyken, tadilat devam etmekteyken doğal olarak içeriye hasta alamazsınız. Şuan devam etmekte olan bir tadilat sürecimiz var" şeklinde konuştu.

“2018-2019 yılında bakanlık tarafından hastanemiz kapanmadı”

2018-2019 yıllarında Sağlık Bakanlığı tarafından hastanenin kapatıldığına yönelik soruları da cevaplayan Çelik, “Hayır. Şu an faaliyetimiz durdurulmuştur. O da inşaat sebebiyledir. Ancak 2011 yılına ait, çok eski dönemde buranın geçici faaliyet durdurması var. 2011 yılına ait. O dönemde hastane bana ait değildi. 2011 yılında ben Yrd. Doç.,'tim. Bu haberin arkasında kimlerin olduğu ortaya çıkacaktır. Türk hekimlerini kimler karalamaya çalışıyor bunlar ortaya çıkacaktır. Kimler tehdit ve şantajla menfaat elde etmeye çalışıyor bunlar da ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

“Ameliyat olduktan sonra her gün hocama dua ediyorum”

Prof. Dr. Alper Çelik'in ameliyatı sayesinde sağlığına kavuştuğunu ifade eden Hüseyin Demir ise, “Ben bu hastaneye 135 kiloyla geldim. 600 şekerim vardı. Ameliyat olduktan sonra her gün hocama dua ediyorum. Ayrıca hastanenin kapalı oluşunun sebebi tamamen hastanenin büyümesiyle ilgili. Ben kendim yüksek mimarım. Projelerin tamamını ben yapıyorum. Evrakların tamamını ben takip ediyorum” dedi.