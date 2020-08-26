Prof. Dr. Alper Şener: “İyonize çinko içeren pastil virüslere karşı kalkan oluşturuyor”

Dr. Alper Şener, “Çinko asetat mide ve bağırsak sistemine geçtiği zaman pek çok enzimde etkinliği var. Çinkonun iyonize halde pastil formu koronavirüse karşı kullanımında etkin olacağını düşünüyoruz” dedi.

Çinkonun kullanımı bağışıklık sistemini güçlü tutmak adına oldukça etkili oluyor. Yeterli çinko alınmasının insan vücudunun performans ve dayanıklılık gelişimini etkileyen önemli faktörlerden olduğu biliniyor. Çinko asetatın insan sağlığına faydalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Alper Şener, normal hayatta alınan gıdaların içinde çinkonun bulunduğunu söyleyerek, çinkonun mide ve bağırsak sistemine geçtiği zaman pek çok enzimde etkinliği olduğunu kaydetti. Şener, çinkonun pastil formunun ağızda iyonize çinko haline geçtiğini ve koronavirüse karşı olarak kullanımında etkin olacağını düşündüğünü ifade etti. Şener ayrıca iyonize çinko içeren pastilin ağızda virüslere karşı koruyucu bir kalkan özelliği taşıdığını da ekledi.

“İyonize çinko pastilin koronavirüse karşı kullanımında faydalı olacağını düşünüyoruz”

Prof. Dr. Alper Şener çinko asetat ile ilgili yaptığı açıklamada, çinkonun neredeyse 50-60 yıldır bilinen bir minör element olduğuna dikkat çekerek, “Vatandaşlarımız aslında çinkoya çok yabancı değil ama aynı zamanda da ne işe yaradığını çok iyi bilmiyorlar. Çinko normal hayatta alınan gıdaların içinde az miktarda bulunuyor. Ancak mide ve bağırsak sistemine geçtiği zaman pek çok enzimde etkinliği var. Bu etkinlik her zaman besin desteği olarak ortaya çıkmıyor. Koronavirüsün başladığı zamandan bu zamana, çinkonun mineral olarak iyonize formunun faydaları araştırılmıştır. Bu araştırmalarda iyonize çinkonun solunum yoluyla bulaşan hastalıklara karşı etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Çinkonun gündeme ilk gelmesi aslında SARS virüsüyle başladı. İyonize çinkonun birçok ülkede kullanıldığı ve pastil formuyla kullanılmasının etkili olabileceği gündeme geldi. Çinko asetat pastilin koronavirüse karşı form olarak kullanımında etkili olacağını düşünüyoruz. Çinkoya element olarak baktığımız zaman, insan vücuduna yaklaşık 50'den fazla enzimin koenzimi. Saçınızın beyaz ya da siyah olmasına kadar birçok şeyi etkiliyor. Önümüzdeki zaman dilimi içinde hem hekimlerin hem de hastaların denedikleri zaman bundan çok olumlu katkı alacaklarına inanıyorum. Önümüzdeki zaman diliminde Türkiye'de klinikte uygulama alanı bulacağına eminim” ifadelerini kullandı.

“Çinko bağışıklık sistemini güçlendiriyor”

İnoliva İlaç Genel Müdürü Meltem Dölenmen, pandemiyle birlikte çinkonun vücudumuzda önemli işler yaptığına işaret ederek, “Öncelikle bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Çinkonun çeşitli formları bulunuyor. Bu formlar bağışıklığı güçlendirmek adına çok kıymetli. Ancak çinko pastil vücudumuzda farklı bir etki oluşturuyor, çinko pastilin koruyucu tedavi olarak yerini aldığını söyleyebiliriz. Çinko pastil ağız yoluyla kullanıldığı zaman iyonize oluyor ve ağızda ciddi bir mekanik bir tabaka oluşturuyor. Bu tabaka virüs ve bakterinin üremesine engel olarak koruyucu etki sağlıyor. Bu dönemde sosyal mesafe ve maske kullanımı bizim için nasıl önemliyse, çinko pastil de önemli diyebiliriz. Topluma karıştığınız her alanda kullanmanız gereken bir pastil. Çinko asetat pastili aldığınız zaman 2 ila 4 saat arasında bir koruma sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Uzm. Dr. Ayşin Şener de, hastalarla yakın temas halinde çalıştığını dile getirerek, “Özellikle anestezi uygulamalarında hastaların sekresyonlarıyla yakın temas içindeyiz. Çinko pastil, virüsün ağızda tutunmasına ve çoğalmasına engel olduğu için birçok alanda kullanılabiliyor. Hastalara, hekimlere ve insanlarla yakın temas halinde bulunanlara çinkonun pastil formunu kullanmalarını öneriyorum” diye konuştu.

İnoliva İlaç Pazarlama Müdürü Hande Dalkılıç Daver, firma olarak Sanat Seninle Derneği ile bir işbirliği yaptıklarını belirterek, “Proje kapsamında genç sanatçıların sanat eserlerinin sponsorluğunu yaparak hem onların bir yıllık bursunu karşıladık hem de sanat eserlerini farklı maskelere desen olarak uyguladık. Genç sanatçılara destek vermek bizi mutlu etti. Pandemi döneminde hem sanatçıları desteklemek hem de sağlığımızı korumak adına böyle bir projeyi gerçekleştirdiğimiz için gururluyuz” açıklamalarında bulundu.