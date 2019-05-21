Prof. Dr. Bingür Sönmez uyardı: "İftarda arka arkaya içilen sigara ölüme neden olabilir"

Dr. Bingür Sönmez, sigara tiryakilerinin Ramazan ayında 16 saat sigarasızlığa dayanabildiklerini belirterek, "Ancak buna rağmen iftarda 4-5 adet sigarayı arka arkaya içiyorlar. Bu son derece zararlı. Aldığınız ilk dumandaki karbonmonoksit bile aritmi yapabilir. Bu da ölüme neden olabilir. Ramazan ayında 16 saat sigara içmeyenler Ramazanı vesile yapıp sigarayı bıraksınlar" dedi.

CRI Türk'te yayınlanan Tülin Tonkuş'un hazırlayıp sunduğu Doktorla Randevu programına konuk olan Memorial Şişli Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Dr. Bingür Sönmez, kalp hastalarına Ramazan ayı ile ilgili uyarılarda bulundu. Dr. Bingür Sönmez, "Normal bir insan ile sağlıksız bir insanın oruç tutması farklı şeyler. Normal bir insan 15-16 saat susuz kalabilir, aç kalabilir. Ama bir kalp hastasının 16 saat susuz kalması mümkün değildir. Çünkü kanımızın büyük bir bölümü su, eğer susuz kalırsanız kan susuz kalır, koyulaşır, akışkanlığı azalır. Dolayısıyla yüzde 40-50 oranında darlık olan bir plak size sorun oluşturabilir. Aynı şekilde bir böbrek hastasının da su içmesi gerekir. Bu hastanın 16 saat susuz kalması mümkün değildir. Bedene eziyet olarak yapılan ibadet makbul değildir" diye konuştu.

"Başucunuzda su bulundurun"

Dr. Sönmez, "Kalp krizinden ölümler genellikle sabah 3 ile 6 arasında olur. Kişi horluyorsa, ağzı açık uyuyorsa, çok terliyorsa gece su kaybı bir buçuk litre olabilir. Bu nedenle yatarken 1 bardak su içilmeli. Hatta başucunuzda su bulundurun" ifadelerini kullandı.

"İftar ara vererek yapılmalı"

Oruç tutan sağlıklı insanların iftar ve sahurda dikkat etmesi gereken bazı noktalar olduğunu belirten Dr. Bingür Sönmez, iftarda ara vererek yemek yenmesi gerektiğini ve iftar sofrasından aç kalkılması gerektiğini vurgulayarak, iftar ile sahur arasında ara öğün yapılmasının daha yararlı olacağını söyledi.

"İftarda çay için ama sahurda içmeyin"

Ramazan ayında çay tüketiminin de arttığını belirten Dr. Bingür Sönmez, "İftarda çok çay için ama sahurda içmeyin. Çay idrar söktürücüdür. Bu nedenle sahurda çay tüketilmesi halinde ertesi gün susuz kalınabilir" ifadelerini kullandı.

Sahurda bir ya da iki adet rafadan yumurta tüketilebileceğini, bunun protein ihtiyacını karşıladığını vurgulayan Dr. Sönmez, "Yumurtayı kalp hastalarına da veriyoruz. Ancak bol sebze bol meyve doğru değil. Her şeyin bir ölçüsü var. Meyvemizi, kuruyemişimizi ölçülü olarak yani bir avuç içini dolduracak şekilde bir porsiyon olarak yemeliyiz" dedi.

Ramazan ayında spor

Sağlıklı insanların iftardan önce spor yapabileceklerini ancak bunun abartılmaması gerektiğini söyleyen Dr. Bingür Sönmez, abartılı yapılan sporun hipoglisemiye neden olabileceğini bunun da baygınlıkla sonuçlanacağını belirterek, özellikle kalp hastalarının spor yaparken nabzının 125'i geçmemesi gerektiğini söyledi.

"İftarda arka arkaya içilen sigara ölüme neden olabilir"

Sigara tiryakilerinin Ramazan ayında 16 saat sigarasızlığa dayanabildiklerine dikkat çeken Dr. Bingür Sönmez, "Ancak buna rağmen iftarda 4-5 adet sigarayı arka arkaya içiyorlar. Bu son derece zararlı. Sigaradaki karbonmonoksit anında etki eder. Bu da aritmiye neden olur. Aldığınız ilk dumandaki karbonmonoksit bile aritmi yapabilir. Bu da ölüme neden olabilir. Ramazan ayında 16 saat sigara içmeyenler Ramazanı vesile yapıp sigarayı bıraksınlar" diye konuştu.