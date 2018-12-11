Prof. Dr. Bulut: "Zekatla İslam dünyasındaki fakirlik sorununu çözebiliriz”

Dr. Mehmet Bulut, “Zekatı bugün derli toplu toplasak ve hakkıyla onun gereğini yapsak İslam dünyasındaki fakirlik sorununu çözeriz” dedi.

Önder İş Dünyası Sanayici ve İş Adamları Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “Uluslararası İslam Ekonomisi ve İş Ahlakı” konulu panel düzenlendi. Alanında uzman isimlerin katıldığı panelde İslam Ekonomisinin Gelişim Sürecinde Osmanlı Tecrübesi ve İslam Ekonomisinde “Türkiye Ekolü” konuları üzerine konuşuldu.

İslam Ekonomisinin Gelişim Sürecinde Osmanlı Tecrübesi ve İslam Ekonomisinde “Türkiye Ekolü” Vizyonu ana temalı iki oturumdan oluşan panel Prof. Dr. Ömer Karaoğlu ve İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSİFAM) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Saraç moderatörlüğünde gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleştirilen panele İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ahmet Kala, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Dr. Mehmet Bulut, Önder İş Dünyası Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÖNSİAD) Başkanı Rasim Erdoğmuş, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

İslam'ın iktisada getirdiği perspektifin her yönüyle anlaşılması, uygulanması ve böylece sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak etkin bir finansal sistemin kurulabilmesi için gerekli adımları atmak ve Türkiye'nin girişimcilik ve inovasyon merkezli, reel ekonomiye daha fazla vurgu yapan bir İslam Ekonomisi vizyonunu benimsemesiyle bu alana bir “Türkiye Ekolü” damgasını vurmak amacıyla gerçekleştirilen panelde akademisyenler görüşleridir belirtti.

“Biz bir medeniyet inkarıyla birçok şeyi kaybetmiş ve ıskalamış bir toplumuz”

Panel açılışında konuşan Önder İş Dünyası Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÖNSİAD) Başkanı Rasim Erdoğmuş, “İslam ekonomisi hadisesi, bugün hocalarımızın, konunun uzmanlarının bilgilerini bizimle paylaşacağız bu konu dünyanın sömürüden bıktığı, insanlık onurunun yerle bir edildiği, insan denilen bu yüce varlığın çok kazanma hırslarına kurban edildiği ahlakın, karakterin, onurun, haysiyetin, şerefin, insana ait bütün özelliklerin yerle bir edildiği bir dünyada bu kapitalist mantığın, bu sömürü mantığının karşısına yeni bir modelin inşa edilmesi gerektiğine inandığımız bir söylemdir, bir harekettir. Dünyanın birçok ülkesinde İslam ekonomisi enstrümanları bugün kullanılıyor. Türkiye bu anlamda da hayatı ıskalayanlardan. Esasında biz bir medeniyet inkarıyla birçok şeyi kaybetmiş ve ıskalamış bir toplumuz. Onun için Türkiye'nin yakalamış olduğu şansları bundan sonraki nesillere aktarma ve bu nesillerin gelecek vizyonunda etkin olma adına bu proje ve “Mukaddes Emanetler hizmetinde Beş Asır” projesi kıymetli ve önemli bir projedir” diye konuştu.

“Zekatı bugün derli toplu toplasak ve hakkıyla onun gereğini yapsak İslam dünyasındaki fakirlik sorununu çözeriz”

Panelin konusu itibari ile çok anlamlı olduğunu ifade eden Dr. Mehmet Bulut, “Müslüman ülkeler olarak içerisinde bulunduğumuz ekonomik sistemden, bölüşümden, paylaşımdan, gündelik huzurumuzdan eğer bir sıkıntımız varsa bu 500 yıllık dönemde bu medeniyetin en önemli temsilcisi olan Osmanlı'nın bu hakim sistemin oluşum ve gelişim sürecinde, yani kapitalizmin bu süreçte ne yapıp ettiklerini bilmek bizim için çıkış yolunun birinci noktası olması. Bütün Müslümanlar olarak, yani bugün gidişat doğru gitmiyor yönünde sıkıntılar var. Başta bölüşüm konuları olmak üzere. Yani açlıktan ölen bir milyondan fazla insandan söz ediyorsak, genel olarak dünyada en gelişmiş ülkelerde binlerle ifade edilen, Amerika sokaklarında, Japonya'da, Avrupa'da insanlar sokakta ölüyorsa, tabi bütün bunların ötesinde bizim kendi iç dünyamıza bakıp işte sadece zekatı bugün derli toplu toplasak ve hakkıyla onun gereğini yapsak İslam dünyasındaki fakirlik sorununu çözeriz, gibi tespitleri dikkate aldığımız zaman, yani bugün içerisinde bulunduğumuz çok ciddi bir muhasebe gereği var. Bir yol arayacaksak, fakirin kanaati odur ki şu son 500 yıllık dönemde Osmanlı tecrübesine bu açıdan bakmamız lazım” şeklinde konuştu.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ahmet Kala ise “Mesela karma tarım dediğimiz devrim ile artık tarım devrimi arasındaki ilişkiyi biraz Orta Asya'ya taşımamız gerekiyor. Çünkü bizim tarihte bildiğimiz bu göçebelikten yerleşik hayata geçiş konusu aslında tarım devriminde çok önemli bir değişim dönemidir. Ve dünyada ilk defa özellikle bu havza olarak bahsedersek, Maveraünnehir ve Fergana Havzası bu dönüşümün, karma tarım devriminin yaşandığı önemli bir dönüşümün yaşandığı bir yer. Göktürklerin sonuna geliyor. 6.yy sonlarına doğru başlayan bir sonuç. Tabii burada bütün her şeyi değiştiren 6. ve 7. yüzyıldan itibaren İslam'ın Orta Asya'ya da erişmesi ve bu bölgede karma tarım dediğimiz hem hayvancılığı hem bitkisel tarımı yapan ekonomilerin olduğu bölgeye İslam'ın gelmesi, ulaşmasıdır ki bu İslam'ın bir taraftan bir yeni medeniyetin, diğer bir taraftan da yeni bir iktisadi gelişiminin buluşması aslında iktisat tarihi açısından son derece önemli bir başlangıç oluşturuyor. Bunları tamamlayan Selçuklular oldu.” dedi.