Prof. Dr. Canan Alkım yeni sergisi "Arada" sanatseverlerle buluştu

Dr. Canan Alkım'ın, 4'üncü kişisel resim sergisi "Arada" sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği Şefi Dr. Canan Alkım, 4'üncü kişisel resim sergisini açtı. "Arada" isimli sergi, Nişantaşı ART212 Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Covid vakaları nedeniyle zor bir yıl geçirdiğini anlatan Dr. Canan Alkım, "Sosyal anlamda zorluklar yaşadım, kayıplar yaşadım, bir yandan Covid ile uğraşıyoruz. Böyle bir tempoda Arada sergisi ortaya çıktı. Adını 'Arada' koymamızın nedeni her şeyin arasında bir sanat arası oldu. Bu sergide renkler bu zor yılda benim için bir yaşam kaynağı oldu. İnsanlara umut olması, yaşamlarına keyfi getirmesi, kentlerde yaşayan insanlara doğadan gelen nefes olmasını istedim. Umarım herkese keyif vermişimdir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

“Arada” sergisi, 15-29 Mart 2022 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek