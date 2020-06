Prof. Dr. Cevdet Erdöl'den sosyal medya tepkisi

Dr. Cevdet Erdöl sosyal mecraların amacı dışında kullanımını eleştirdi. Erdöl, “Bilgi paylaşımı yapmak üzere kurulan sosyal medya siteleri adeta iftira, hakaret, taciz, ırkçı saldırı ve aşağılama, fanatizm ve holiganizm mecraları haline gelerek birer çıban gibi toplum ve insan nabzını tehdit etmekte. Bir mail adresi ile açılan hesapların yerini TC kimlik numarası ile işletilen resmi hesaplar almalıdır" dedi.

Son günlerde sosyal medyanın güvenilirliği tartışılırken Dr. Cevdet Erdöl de sosyal mecraların amaçları dışında kötü niyetli olarak kullanılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal mecralarda açılan kimi zaman sahte hesapların oluşturdukları çirkinliklere dikkat çeken Erdöl, açılan hesapların vatandaşların kimlik numaralarıyla işletilen resmi hesaplar olması gerektiğini belirtti.

“Birer çıban gibi toplum ve insan nabzını tehdit etmekte”

Sosyal medya kullanımına ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Cevdet Erdöl, “Çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımı yapmak üzere kurulan sosyal medya siteleri ülkemizde ve dünyada adeta iftira, hakaret, ötekileştirme söylemleri, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme, aşağılama, taciz, ırkçı, etnik, dini ve fiziksel saldırı ve aşağılama, fanatizm ve holiganizm, ayrıştırıcı ve farklılaştırıcı söylem, bölücü, yıkıcı örgütlenmeler, küfür, argo ve sanal şiddet, mecraları haline gelerek hayatın her alanında baş gösteren birer çıban gibi toplum ve insan nabzını tehdit etmekte ve her geçen gün temizlenip tedavi olmayı bekleyen bir cerahat olduğunu adeta haykırmaktadır. Her alanda karşımıza çıkan bu çirkinlikler sosyal medyada başka bir mutasyon ile hortlamakta ve telefonlarımıza kadar sirayet eden bir virüs gibi ahlak, erdem ve şuur sağlığımızı tehdit ve tenkite yeltenmekte ve zehirli oklarıyla toplum vicdanına, milli güvenliğimize kast etmektedir” dedi.

“Sadece bizim sınırlarımızda cereyan eden bir hadise ya da münferit bir saldırı da değildir ”

Sosyal mecraların amacı dışında kullanıldığını belirten Erdöl, “Kişilik sorunu yaşayan, insanlık düşmanı veya vatan haini kişiler tarafından oluşturulan anonim veya gerçek hesaplar marifetiyle kendilerinden olmadıklarını düşündükleri kişi ve kurumlara iftira, hakaret, küfür ifadelerini göğsünü gere gere sürdüren kişilere bu “özgürlüğü” sahipleri ve sunucuları yurt dışında bulunan ve bulundukları ülkelerin yargısına bilgi paylaşımından kaçınan sosyal medya siteleri sağlamaktadır. Üstelik bu sorun sadece bizim sınırlarımızda cereyan eden bir hadise ya da münferit bir saldırı da değildir ” diye konuştu.

Sosyal medya kullanımına ilişkin dünya ülkelerinde yapılan düzenlemelerden örnekler veren belirten Erdöl, “Dünya devlerinin son günlerde yaptıkları açıklamalar ve cezai yaptırımlarındaki kanun değişiklikleri bu konunun ne vahim bir tabloya dönüştüğünü ve tahammül sınırlarını aştığını göstermektedir. Özgürlükler ülkesi olarak bilinen Fransa Covid-19 ile mücadele ederken internet ve sosyal medya suçları yasasını meclisten geçirerek yasalaştırdı. İlgili yasaya göre sosyal medya platformlarında küfür, ırkçı nefret, dine hakaret, dil, cinsiyet hedefli hakaret, şiddete teşvik içerikleri 24 saat içinde silinecek. Terör propagandası yapan kullanıcı tespit edildiğinde ise paylaşım bir saat içinde kaldırılacak. Ayrıca bir yıl hapis ve 15 bin Euro cezası verilecek. ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta yaptığı açıklamada sosyal medya için ya yeni düzenleme getireceklerini ya da tamamen kapatacaklarını açıkladı” diye konuştu.

“Yerini TC kimlik numarası ile işletilen resmi hesaplar almalıdır”

Sosyal medya hesaplarının kimlik numaralarıyla işletilen resmi hesaplar olması gerektiğini belirten Erdöl, “Sosyal medya ve sosyal ağların artık kendi had ve hudutlarına çekilme vakti gelmiştir. Bir mail adresi ile açılan hesapların yerini TC kimlik numarası ile işletilen resmi hesaplar almalıdır. Elini kolunu sallayarak sosyal mecralara girenlerin klavye şövalyeliğine soyunarak sağa sola parmak sallamaları engellenmelidir. Sosyal medya patronları hesap verebilir düzeye gelmeli, gelmeyenler kendi düzeylerine terk edilmelidir. Yerli yazılımlar ile milli sosyal ağların sahneye çıkması ile de bu kendini Kaf dağında görenlere mecbur olmadığımız ispat edilmelidir. Ezcümle bu aziz topraklarda kirli klavyeleri ile kendilerine alan açmaya çalışanlar ve buna çanak tutanlar topyekun kendine gelmelidir. Bu millet ve devlet kendi değerlerini hiçe sayan hiçbir oluşuma geçit vermemiştir,vermeyecektir” ifadelerini kullandı.