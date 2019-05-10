Prof. Dr. Çiçek “Doğumdan ölüme insanla beraber olunan meslek hemşirelik”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Hemşirelik Yüksekokulu, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kapsamında Spectrum Uluslararası Kongre ve Kültür Merkezi'nde etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren GAÜ Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı, hemşirelik gibi onurlu, gururlu, zor bir meslekte çalışacak olanları yetiştirmenin, kendileri için de bir gurur olduğunu belirtti.

Avcı konuşmasının devamında “Hemşirelik ve ebelik uğraş verildiği zaman, mutlu sonlarla sonuçlanır ve dünyanın en önemlisi olan insan hayatının dünyada kalmasını sağlar. Hemşirelik bir meslektir, ama bu meslek sadece sevilerek yapılırsa bir meslek haline gelebilir. Hemşirelik mesleğinin her zaman hakkı verilmesi, içten gelmesi gerekmektedir. Bu meslekte kazanılan paradan çok; hayata kattığımız, hayatını kurtardığımız insanlar önemlidir. Diplomayı aldığımız gün, liderlik fonksiyonunu da içimize almış oluyoruz. Lider olmak kolay değil, lider olmak eğitim ister, bilinç ister. Siz sağlam olursanız sağlık daha iyi olacak. Bu meslek sizin altın bileziğiniz, bu meslek sizin önce kendinize sonra çevrenizde ki herkese hizmet vereceğiniz bir meslek. Tüm öğrencilerimin bu kutsal mesleği gönülden yapabileceğinize inanıyorum” dedi.

“Doğumdan ölüme insanla beraber olunan meslek hemşirelik”

GAÜ Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Sütçü Çiçek ise konuşmasında;

“Tarihi süreç içerisinde sembolize edildiği zaman hemşireliğin ilk çıkış noktası; hasta bakımını sürdürmek için gönüllü insanların yürüttüğü bir hizmetti. Sadece el beceresi değil şimdide aslında işin içerisinde inançlar, değerler ve vicdan var. Mutlaka mesleği icra ederken vazgeçilmez olan bilimsel bilgi ve becerilerimizin yanı sıra etik ve vicdani değerlerimizi de bunun içine katma zorunluluğumuz vardır. Hemşirelik ve ebelik mesleği 7 gün 24 saat, doğumdan ölüme insanla beraber olunan bir meslek. Sürekli bilgimizi, becerimizi geliştirmek ve bunu da alana uygulamak zorundayız” dedi.

Konuşmalarının ardından etkinliğe misafir konuşmacı olarak Okan Üniversitesi Hemşirelik Yüksekolu Bölüm Başkanı Prof.Dr. Birsen Yürügen ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemireşilik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. Betülay Kılıç sunumlarını gerçekleştirdiler.