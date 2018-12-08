Prof. Dr. Erbay: Karabağ'ın Azerbaycan'a dönüşü en büyük hedefimizdir”

Dr. Celal Erbay, Karabağ'ın yalnızca Azerbaycan'ın sorunu olmadığını belirterek, “Karabağ'ın özgürlüğü, işgal edilen toprakların bizim can kardeşlerimize dönüşü en büyük hedefimizdir” dedi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde düzenlenen "Karabağ Mobil Uygulaması Örneğinde Türk Dünyası Gençlerinin Enformasyon Savaşındaki Rolü" başlıklı konferansta, Ermenistan tarafından işgal edilen Karabağ ve Hocalı katliamı masaya yatırıldı. Dr. Celal Erbay, Azerbaycan ve Türkiye'nin birlikteliğinin çok eskiye dayandığını ifade ederek, bu birlikteliği bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi. Bugüne dek iki ülkeyi ayırmak için pek çok planın devreye sokulduğunu hatırlatan Prof. Dr. Celal Erbay şöyle konuştu: “Doğunun blokları, batının blokları Uzakdoğu'nun blokları, uzak batının blokları, bizim dışımızdaki bloklar hangi formülü devreye sokarsa soksunlar asla ve asla bizim kardeşliğimize halel gelmemelidir. Biz gönülde, ruhta ve hedefte bir ve beraber olmalıyız. Karabağ yalnız siz Azerilerin değil, Karabağ benim derdimdir. Karabağ'ın özgürlüğü, işgal edilen toprakların benim can kardeşime dönüşü benim hedefimdir, idealimdir, sevdamdır, aşkımdır.“

Karabağ zorla gasp edildi

Karabağ'ın Azerbaycan'dan zorla gasp edildiğini vurgulayan Prof. Dr. Celal Erbay, ”Bizim tarihimize ve ecdadımıza borcumuz vardır. Bizden pay istiyorlar. Gasp ettiler Karabağ'ımızı. Bizden zorla aldılar Karabağ'ı, onu geri alacağız. Biz bir ve beraber olacağız. Biz bir ananın iki oğlu, dinimiz bir dilimiz bir sevdamız bir, hedefimiz bir, biz aynı derenin suyuyuz, biz aynı denizin balıklarıyız. İstiklal marşımızın dizelerindeki o derin manaya gönül verelim” dedi.

Enformasyon savaşında birlikte hareket etmeliyiz

Konferansta konuşan Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yanında Gençler Vakfı yetkilisi Mubariz Gadirov ise vakıf olarak Karabağ ile ilgili bütün projeleri desteklediklerinin altını çizerek, Vakfın ayrıca Türk ve Azerbaycan gençliğini birbirine bağlayacak olan bütün projeleri desteklemeye hazır olduğunu ifade etti. Ermenilerin Türk ve Azeri topraklarında zaman zaman gözlerinin olduğunu anlatan Gadirov şunları söyledi: “Ermeniler Karabağ'ı işgal ettikleri gibi Ermeni soykırımı iddialarıyla bunun karşılığında Türkiye'den toprak talebinde bile bulundular. Ama şükürler olsun ki Türkiye ve Azerbaycan bunun karşısında durmayı bildi. Ermenistan Hocalı'da bir soykırım yapmıştır. Bu soykırım hepimizin gözleri önünde oldu. Hocalı soykırımını Azerbaycan bütün dünyaya göstermek istedi. Bugün bu kapsamda bu soykırımın görüntüleri tüm dünyaya gösteriliyor. Ama Ermenistan'da boş durmuyor ve bunun karşısında Türklerin Ermenilere soykırım yaptığını iddia ediyor. Biz gençler olarak bilimsel açıdan bir olmalıyız. Bu kapsamda soykırım iddialarının karşısında ortaya çıkan enformasyon savaşında elimizden geleni fazlasıyla yapmalıyız. Türk ve Azeri gençleri bu enformasyon savaşında bir olmalıdır.”

Azerbaycan Islahatçı Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı ise Azerbaycan'ın işgaldeki Karabağ topraklarını geri almak için hem insan gücü hem de askeri teçhizat olarak yeterli olduğunu belirterek, “Ancak Azerbaycan, daha fazla kan dökülmemesi adına bir savaşı tercih etmemekte ve sabır göstermektedir. Lakin Azerbaycan gençliği, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanındadır ve ben inanıyorum ki bu işgale yakın zamanda bir son verecektir” diye konuştu.