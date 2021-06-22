Prof. Dr. Erdem Yeşilada: "Türkiye'de etkinliği ispatlanan nar kabuğu içeren ürün, Hindistan'da Covid-19 hastalarına da şifa oldu”

Dr. Erdem Yeşilada'nın Türkiye'de laboratuvar ortamında araştırmasını yaptığı ürün, Hindistan'da da hastalar üzerinde destek tedavi olarak denendi. Yeşilada, “Yapılan antiviral testlerle etkinliğini ortaya koyan ve tamamen bitkisel olan bu ürün, vücut hücrelerine zararı dokunmadan Covid-19 hücrelerini yok ediyor” dedi.

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada'nın Covid- 19 hastalığının tedavisine yönelik laboratuvar ortamında araştırmalarını yürüttüğü ürün, yapılan antiviral testleriyle de etkinliğini ortaya koydu. Bitkisel ürünlerin Covid-19 üzerindeki etkinliğinin kanıtlandığından da bahseden Yeşilada, Hindistan'da Covid-19 hastaları üzerinde destek tedavi olarak denenen ürünün etkinliğine dair verilerden bahsederken tamamen doğal olan bu pastilin vücut hücrelerine zarar vermeden Covid-19 hücrelerini yok ettiğini de belirtti. Bu bakımdan ürünün Covid-19 aşısıyla birlikte koruyucu olarak ve aşının etkisini artırmak üzere bir destek tedavisi olarak kullanılmasını önerdi.

“Pozitif hastalarda öksürük ve ateş gibi şikayetleri hafifletiyor

Covid-19 hastalığına karşı laboratuvar ortamında araştırmalarını yürüttüğü ürün hakkında konuşan Prof. Dr. Erdem Yeşilada, “Covid-19 yaklaşık 16 aydır bütün dünyayı etkileyen bir durum. Nar kabuğu ekstresi taşıyan bu ürün İtalya'da yapılan klinik çalışmalarda yüzde 91 başarı elde etti. Ama bu süreçte virüsün yeni varyantları çıkmaya devam etti.

Bütün dünyadaki tehdit şu an Hint varyantı. Bu ürünle ilgili bir çalışma da Hindistan'da yapıldı. Covid-19 pozitif 100 hasta, evde tedavi gören ve hastanede tedavi gören hastalar olarak 2 gruba ayrıldı. Bir gruba normal tedavi uygulanırken hastanede yatan diğer gruba azitromisin antibiyotiği ve bu nar kabuğu pastili verildi. Hastanede yatan hastalarda günde 3 defa olmak üzere 10 günlük bir kullanımın ardından Covid-19 pozitif olanların iyileşme oranlarına bakıldığında yüzde 40 oranında hastanın Covid-19 negatif hale geldiği belirleniyor. Ayrıca öksürük ve ateş gibi semptomu olan hastalarda bu şikayetleri büyük oranda azaltıyor. Bunlar önemli bulgular. Yapılan antiviral testlerle de tamamen bitkisel olan bu ürünün normal vücut hücrelerine hiç zarar vermeden Covid-19 hücrelerini yok ettiği ortaya kondu. Bu bakımdan bu pastilin koruyucu olarak, aşıdan sonra da aşının etkisini artırmak üzere kullanılmasını öneriyoruz” diye konuştu.

“Korona virüste bitkisel ürünlerin etkinliği kanıtlanmıştır”

Bitkisel ürünlerin Covid-19 tedavi protokolünde bulunmasına yönelik de konuşan Prof. Dr. Yeşilada, “Covid-19'la mücadelede korunma çok önemli. Maske, mesafe gibi önlemlerin yanı sıra aşı önemli. Çünkü aşı olanların Covid-19'a yakalansalar bile daha hafif geçirdiği biliniyor. Bir de bu ürün kullanıldığında çok daha iyi koruma sağlayacağını tahmin etmek zor değil. Bitkisel ürünlerin etkinliği kanıtlanmıştır. Başka çalışmalarımda da bazı bitki ekstrelerini verdiğimizde Covid-19'un tamamıyla yok olabildiğini gördük" dedi.

“Virüsün giriş kapılarını kapatmamız önemli”

Covid-19 hastalığı hakkında araştırmalarını belirtmeye devam eden Prof. Dr. Yeşilada, “Virüsün giriş kapısı olan ağız ve burunu kapatmaya çalışıyoruz. Boğazda ACE2 adında virüsün bağlandığı bir nokta var. Biz virüsün bu noktaya bağlanmasını engellemeye çalışıyoruz. Burunda da bazı uçucu yağların etkili olduğunu görüyoruz. Bitkisel ürünler bağışıklık sistemini destekleyici rol alıyor. Bu da önemli bir bulgu" diye konuştu.

“Aşı önemli”

Covid-19 aşısına da değinen Prof. Dr. Yeşilada, “Aşılananların da Covid-19'a yakalanabildiğini görüyoruz. Özellikle delta varyantı aşı olanlara bile etkisini gösteriyor. Ama genel olarak bakıldığında aşı olanların normal bir grip gibi hastalığı atlattığını görüyoruz. Bu yüzden aşı önemli. Ama aşının yanında diğer önlemleri almaya devam etmek gerekiyor. Maskeler belki de uzun bir zaman hayatımızın bir parçası olacak. Covid-19 tedavisinde çok ciddi yan etkileri olan maddeler kullanılıyor. Bu nedenle aşı olarak korunmaya çalışmak çok önemli" dedi.

“Çözüm doğadan gelen tıpta”

Normalleşme sürecine de değinen Prof. Dr. Yeşilada, “Yeni yeni aşılar bulunuyor. Aşı olarak korunacağız. Henüz ilaçla ilgili bir ümit yok. Mesleğimdeki 49 yıllık tecrübeme dayanarak söyleyebilirim ki bütün dertlerin çaresi bitkilerde var. Bilimsel olarak etkinliğinin ispatlandığı durumlarda bitkiler kullanılabilir. Bu yüzden bu tip araştırmalar büyük önem taşıyor” diye konuştu.