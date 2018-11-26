Prof. Dr. Ersin Gürdoğan, Eyüpsultanlılar ile buluştu

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu programda Prof. Dr. Ersin Gürdoğan, Eyüpsultanlılar ile bir araya geldi.

Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen “Yerel Düşünmek, Küresel Davranmak” konulu söyleşiye farklı yaş gruplarından birçok kişi katıldı.

Konuşmasında düşünce ile eylem, edebiyat ile medeniyet arasında kendine özgü bir iletişim ve etkileşim olduğunu vurgulayan Ersin Gürdoğan; dinleyicilerini ya Yunus ya Sinan olmaya değil, hem Yunus hem Sinan olmaya özendirerek, “Yirmibirinci yüzyılın mimarları, Yunus gibi tüketecekler, Sinan gibi üretecekler” dedi.

Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, teknolojik gelişmeler sayesinde yeni dünyanın artık cep telefonları gibi düz ve kare şeklinde olduğunu anlatarak, “Yeni dünyada uzaklık- yakınlık, gece-gündüz farkı yok, gizlilik yok. Bu dünyada yerli malı üretenler değil dünya malı üretenler güçlü oluyorlar. Bu dünyada kalite, dürüstlük, üniversiteler ve girişimciler pasaport taşımıyor. Bu dünyada, başka yerde şubemiz yok, anlayışına yer yok. Ayağınızı yere sağlam basmak istiyorsanız, Tokyo'da, Moskova'da, Pekin'de, Paris'te, Londra'da, dünyanın her yerinde olmanız gerekiyor. Üniversiteler de bulundukları şehrin, bulundukları ülkenin dışına çıkmazlarsa uluslararası standartlarda üretim yapamazlar, öğrenci yetiştiremezler, bilimsel çalışmalar yapamazlar” dedi.

Zengin bilgi ve bilgelik ürünü, gezi kitapları yanında, deneme kitaplarıyla da bilinen Gürdoğan konuşması boyunca katılımcılar tarafından dikkatle dinlendi.Söyleşiden sonra Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan'a Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın adına plaket verildi.