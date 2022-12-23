Prof. Dr. Fuat Sezgin, Sultangazi'de sempozyumla anıldı

Sultangazi Belediyesi tarafından Kültür Sanat Sezon'u çerçevesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin, düzenlenen Sempozyumla anıldı.

Sultangazi Belediyesi tarafından İslam Tarihi Bilim ve Teknoloji Tarihi alanında çalışmalarıyla tanınan akademisyen yazar Prof. Dr. Fuat Sezgin, düzenlenen sempozyumla anıldı. Sultangazi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen sempozyuma Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

“Kültür sanat sezonunu 1 yıl boyunca Fuat Sezgin'le devam ettirdik”

Kültür Sanat Sezonu'nun 1 yıl boyunca Fuat Sezgi'le devam ettiğini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun; “Fuat Sezgin hocamız İslam Bilim Tarihi açısından çok önemli bir hocamız. Bizlerde kültür sanat sezonunu 1 yıl boyunca Fuat Sezgin sezonuyla devam ettirdik. Çeşitli konser ve tiyatrolarımız, Fuat Sezgin Bilim Tarihi Müzesi'ne gezilerimiz ve panellerimizle çok özel bir yılı birlikte geçirmiş olduk. Bugün de finalini yapıyoruz. Bugün Fuat Sezgin'i özel olarak anacağımız ve 2 gün devam edecek bir sempozyumla Sultangazililere görevimizi ifade etmiş olacağız” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kendi çalışmalarına ilişkin bir müzeyi kurma şansı yakaladık”

Fuat Sezgin ile çalışmalar gerçekleştirdiğini söyleyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz; “Kendisi çok özel bir şahıs. Özellikle 12. ve 16. Yüzyıllar arasında Müslüman bilim adamlarının bu dünyaya katkısını çok doğru bir şekilde tespit edip dünyaya açıklayan en büyük düşünür. Kendisi sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzere Türkiye'ye geri döndü. Türkiye'ye döndükten sonra kendisiyle çalışıp Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kendi çalışmalarına ilişkin kendi ismiyle andığımız bir müzeyi kurma şansı yakaladık. Aslında Prof. Dr. Fuat Sezgin gibi önemli bir ismin başta Türkiye olmak üzere tüm Müslüman toplumlara yapmış olduğu katkı bu toplumlara gösterdiği özgüvendir. Bugünün ülkemizin gençlerinin de aynı yolda özgüvenli şekilde bilimsel anlamda icat çıkarttıklarını görüyoruz” şeklinde konuştu.