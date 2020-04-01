Prof. Dr. Garipağaoğlu: Korona virüse karşı bağışıklık sisteminizi D vitamini ile güçlendirin

Dr. Muazzez Garipağaoğlu, bağışıklığı korumak için C ve D vitamini bakımından zengin gıdalara yönelmemizi önererek, "Güçlü bir bağışıklık sisteminin önemi, içinde olduğumuz bugünlerde daha iyi anlaşılıyor. Beslenme ile bağışıklık sistemi ve enfeksiyonlar arasında doğru bir ilişki bulunuyor" dedi.

Beslenme ile bağışıklık sistemi ve enfeksiyonlar arasında doğru bir ilişki bulunduğunu belirten Muratbey Dr. Muazzez Garipağaoğlu, "Güçlü bir bağışıklık sisteminin önemi, içinde olduğumuz bugünlerde daha iyi anlaşılıyor. Beslenme ile bağışıklık sistemi ve enfeksiyonlar arasında doğru bir ilişki bulunuyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için C ve D vitaminin önemli. C vitaminini meyve ve sebzelerden de kolaylıkla alabiliyoruz. D vitaminin doğal kaynağı olan güneş mevsim şartları nedeniyle yetersiz kalıyor. Bu dönemde D vitamini eksiğini kapatıp bağışıklığımızı güçlendirmek için D vitamini bakımından zenginleştirilmiş besinler tüketmeliyiz” dedi.

“Bağışıklığı güçlü olan kazanıyor”

Bağışıklık sistemi güçlü olanların virütik hastalıklardan korunduğuna ve hastalığı daha az etkiyle atlattıklarına değinen Prof. Dr. Garipağaoğlu, “Güçlü bir bağışıklık sistemi için dengeli beslenmek çok önemli, yeterli miktarda protein, tahıl ve baklagillerin yanı sıra mevsim sebze ve meyveleri tüketmek önemli. Virüs kaynaklı hastalıklardan korunmak için ise C ve D vitamini ayrı bir önem taşıyor. C vitaminini içinde bulduğumuz mevsimde bolca portakal, mandalina ve limon ile karşılayabilirsiniz. Ancak D vitaminin besinsel kaynakları son derece sınırlı. D vitaminin ana kaynağı güneştir ve mevsim itibarıyla da bu vitamini yeterince alamıyoruz. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için ya dışarıdan takviye almamız gerekiyor ya da D vitamini ile zenginleştirilmiş besinler tüketmemiz gerekiyor. Unutmamalıyız ki bu dönemde bağışıklık sistemi güçlü olanlar virüse karşı mücadeleyi kazanıyor” dedi.

“D vitamini bakımından zenginleştirilmiş peynirleri sofranızdan eksik etmeyin”

Prof. Dr. Garipağaoğlu, D vitamini alımını artırmak için D vitamini ile zenginleştirilmiş peynir tüketilebileceğini belirterek. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından ‘Mükemmel D vitamini kaynağı' olarak kabul edilen ürünleri olduğunu belirterek "Özellikle güneş ışınlarından yararlanamadığımız bugünlerde D vitamini bakımından zenginleştirilmiş peynirleri gerek kahvaltıda gerekse diğer öğünlerde sofralarınızdan eksik etmeyin" dedi.