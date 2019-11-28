Prof. Dr. Gülnihal Gülmez'e Palmes Académiques Şövalye Nişanı

Dr. Gülnihal Gülmez, Fransa'da Palmes Académiques Şövalye Nişanı'na layık görüldü.

Fransız dili alanında çalışmalara imza atan Dr. Gülnihal Gülmez, Fransa'da Palmes Académiques Nişanı Chevalier (Şövalye) ödülüne layık görüldü. İstanbul'da Fransız Sarayı'nda gerçekleştirilen törenle ödülünü alan Prof. Dr. Gülmez, “35 yıldır meslekteyim, öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Çok yoğun çalıştığım zamanlar oldu. Akademik çalışmalarım sürekli oldu. Ama burada önemli bir nokta var. Görsel, işitsel teknolojinin kullanımına katkımdan ötürü, yenilikçi alana katkımdan ötürü ödül verildiği belirtilmiş. Nitekim Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yapılan uzaktan eğitim ve Fransızca dersleri daha sonraki yıllarda lisans tamamlama programında yaptığımız, açıköğretim aracılığıyla yaptığımız kitaplar ve çalışmalar. Son yıllarda da yine bir Fransızca yönteminin Türk öğrenci bağlamında uyarlamasını yaptık. Bu da önemli bir çalışmaydı. Bu çalışmaların göz önüne alındığını düşünüyorum” dedi.

“Çalışan kişileri desteklemesi ile yol açıcılığıyla farklılık oluşturan bir üniversite ile çalışıyorum”

Görev yaptığı Anadolu Üniversitesinin farklılık oluşturan bir üniversite olduğunu belirten Prof. Dr. Gülmez, “Çünkü Türkiye'de dinamizmi ile çalışan kişileri desteklemesi ile yol açıcılığıyla farklılık oluşturan bir üniversite, Anadolu Üniversitesi ile çalışıyorum. Babam liseden ezberinde kalan Fransızca şiirleri öğretirdi bana. Ortaokulda iken Fransızca aşkına tutuldum. O benim hukuk ya da doktorluk, tıp okumamı isterdi. Onu hayal kırıklığına uğrattım. Yine kendime bir kariyer çizdim. Yine her şeyiyle ve tüm fedakarlığıyla annem” şeklinde konuştu.

“Fransızca sevdiğim bir dil, onu öğretmek için çalıştım”

Fransızca dilini sevdiğini söyleyen Prof. Dr. Gülnihal Gülmez, “Ben 35 yılın sonunda 65 yaşımda aldım ödülü. Genç arkadaşlarıma çok daha erken almalarını öneririm. Mutluyum, çünkü Fransızca sevdiğim bir dil. Onu öğretmek için çalıştım. Öğretmenlik mesleğini sevmeden yaptım ama karşınızda öğrenci varsa mutlaka seviyorsunuz. Her sınıfta 4,5 öğrencinin yüzündeki tebessümü görmek hayıflanmamı bastırabildi” diye konuştu.

Nişan töreni toplu fotoğraf çekimi ve kokteyl ile devam etti.