Prof. Dr. İbrahim Öztek: "20 Ocak 1990 Azerbaycan Türk'ünün kutlu günüdür"

Dr. İbrahim Öztek, 20 Ocak 1990'ın Azerbaycan Türk'ünün kutlu günü olduğunu söyledi.

Dr. İbrahim Öztek, "20 Yanvar" veya "Kara 20 Ocak" ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öztek, "20 Yanvar, Azerbaycan Türk'ünün acı olduğu kadar, acıların ululaştırdığı bir kutlu gündür. Yıllarca özgürlük ve bağımsızlık savaşı veren Azerbaycanlı kardeşlerimiz 1990 yılında Ebulfez Elçibey başkanlığında kurulmuş olan Azerbaycan Halk Cephesi olarak; totaliter komünist sistem, Komünist Partisi, KGB, en önemlisi Sovyetler Birliğine ve Kızıl Ordu'ya rağmen bağımsızlık mücadelesini baskın bir biçimde sürdürmeye devam etti. Amaç Sovyetler'den ayrılmak ve Sovyetler'in, Ermenistan'a verdiği Azerbaycan topraklarının geri alınması mücadelesi idi. Sovyetler Birliği ise hürriyet ateşinin diğer cumhuriyetlere sıçramasından korkuyordu. Bilinçli ve hürriyetine susamış halk 17 Ocak günü milyonlar Azatlık Meydanı'nı doldurdu. Azadlık, Azadlık nidaları ile haykırıyorlardı. Fakat 20 ocak günü Sovyet silahları Azerbaycan Türk'ünün üzerine ölüm yağdırdı. Azerbaycan'a 65 bin, Yalnız Bakü'ye 35 bin Rus askeri girmişti. Şehitler, yaralananlar, tutuklananlar, Azerbaycan Türk'ünü yıldıramadı. Şehitlerini karanfillere sararak bağırlarına bastı. Al bayrağı Bakü'nün tepesine çekti. Bayrak bir defa kalkmıştı ve artık onu hiçbir güç indiremeyecekti. O gün Sovyetler Birliği'nin Başbakan Birinci Yardımcısı Haydar Aliyev de harekete ve Halk Cephesi'ne çok büyük destek veriyor, sebep olanları büyük bir cesaretle lanetliyordu. 20 Yanvar, Azerbaycan Türk'ü veya Türklük için yas ve matem günü değildir. 29 yıl önce yaşanan o gün, Azerbaycan Türkü'nün, acımasız Sovyet rejimine karşı şahlanışı, zincirlerini parçalayarak, bayraklaşmasıdır. O günün şehitlerine ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rusların korktuğu oldu ve Azerbaycan'ın bağımsızlık aşkı dev gibi bir ateş oldu ve tüm Sovyet cumhuriyetlerini sardı. Sonunda o koca imparatorluk parçalandı ve çöktü. Sovyet rejimi altında inleyen 15 cumhuriyet daha özgürlüğüne kavuştu. Şimdi bu cumhuriyetler Azerbaycan için şükran günü düzenlemeli değil mi?" ifadelerini kulandı.