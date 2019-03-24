Dr. İlber Ortaylı, katıldığı ödül töreninde vergi müfettişlerinden övgü ile bahsetti. Prof Dr. Ortaylı, “Devletin var olması için adalet dairesi içerisinde çalışanın ve üretenin hakkını korumak zorundasınız. Bu bir dengedir, bir zekadır, bir izan ve mantık meselesidir. Herkesin yapabileceği, herkesin sahip olabileceği bir nitelik değildir” dedi.

“Vergi Müfettişleri Derneği Başarı Ödülleri” kapsamında gerçekleşen törende yaşayan en önemli tarihçilerden Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya “Onur Ödülü” takdim edildi. İstanbul'da bir otelde düzenlenen geceye 1000'den fazla davetli katılırken 10 kategoride 29 kişi ve kuruma ödül verildi. Prof. Dr. Ortaylı'ya Onur Ödülünü, Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Özgür Kubuş takdim etti.

Ödülünü almak üzere sahneye davet edilen Prof. Dr. Ortaylı, davetlilerin çoğunluğunu oluşturan vergi müfettişlerine hitaben “Var olmanız, yaşamanız, işinizi iyi yapabilmeniz ve çıraklarınıza devretmeniz sayesinde toplumumuzun düzeninin var olacağı açıktır. Hepinize sağlık, uzun ömür diliyorum” dedi.

“Maliye ve maliyeci demek çok önemli”

Prof. Dr. İlber Ortaylı yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Çok değerli dernek başkanımız, çok değerli maliye müfettişleri, sayısı artık hayli azalmakta olan Mülkiyeliler. O halde Mülkiyeliler ve gayri Mülkiyeliler hepinizin birlikte oluşturduğu bir camia. Maliye ve maliyeci demek çok önemli. Çünkü devletin varlığını ve işleyişini korumakla görevlisiniz, hassas olmak zorundasınız. Hem de devletin var olması için adalet dairesi içerisinde çalışanın ve üretenin hakkını korumak zorundasınız. Bu bir dengedir, bir zekadır, bir izan ve mantık meselesidir. Herkesin yapabileceği, herkesin sahip olabileceği bir nitelik değildir. Bu bakımdan var olmanız, yaşamanız, işinizi iyi yapabilmeniz ve çıraklarınıza devretmeniz sayesinde toplumumuzun düzeninin var olacağı açıktır. Hepinize sağlık, uzun ömür diliyorum. Beni bu geceye davet ettiğiniz için son derece tahassüs duydum.”

Aynı zamanda gecenin sunuculuğunu yapan TV Programcısı ve Yapımcısı Pelin Çift, “En Başarılı Program Sunucusu” ödülünü Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın elinden aldı.