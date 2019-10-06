Prof. Dr. Karadeniz: "20 öğrenciyi BM Cenevre Müdürlüğüne göndereceğiz”

Dr. Şirin Karadeniz, Birleşmiş Milletler Cenevre Eğitim ve Araştırma Müdürlüğüyle yapılan anlaşma ile 20 öğrencinin Cenevre'ye göndereceklerini söyledi. Karadeniz, “Uluslararasılaşma ve birlikte çalışma çok önemli” dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Hükümet ve Liderlik Okulu Yerel Yönetimler Akademisi bu yıl 10'uncu kez start aldı. Her yıl çok sayıda öğrenciyi siyaset dünyasının önemli isimleriyle bir araya getiren akademi, öğrencilerin siyasetçilerin ve yerel yönetim başkanlarının deneyimlerini, birebir kendilerinden dinleyerek sorular sormasına imkan veriyor. Düzenlenen programa, İyi Parti Muğla Milletvekili Metin Ergün, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hancerli, BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, BAU Sosyal Bilimler Enstütü'sü Müdürü Doç. Dr. Burak Küntay ve 40 üniversitenin öğrencileri katıldı.

“Teknolojiyle tüm mesleklerin iç içe olması gerekir”

Programda konuşan BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Yerel Yönetimler Akademisinin 10 yıllık geçmişinden daha uzun yıllar devam edeceğini söyledi. Konuşmasına Endüstri 4.0 kavramının önemine değinerek başlayan Karadeniz şunları söyledi:

"Endüstri 4.0 kavramı için, özellikle yenilikçi teknolojilerin, sensörlerin, nesnelerin interneti, yapay zeka gibi yeni alanların olduğu ve Almanya'dan çıkıp tüm dünyayı etkileyen bir gelişme diyebiliriz. bu kavram artık fabrikaların üretiminde insanın olmayacağı, rutin işlerin olmayacağını düşündürmeye başlatan bir kavramdır. Dünya Ekonomik Forum'daki raporlarda geleceğin işleri kısmında şunu ifade var; bugün ilkokula giden çocuklar çalışma hayatına geçtiklerinde var olan mesleklerin yüzde 65'inin kaybolacağı öngörülüyor. Şimdi biraz daha Doğu'ya doğru gidelim. Çin'in kendisine ait 2020-2030 stratejisi var. Bu strateji, kendi üretimlerini akıllı hale getirmek ve dünyada bir AR-GE ve inovasyon yeniliği yapmak üzerinedir. Japonya'da yaklaşık 1,5-2 yıl önce 'toplum 5.0' adında bir strateji belgesi yayınladı. Toplum 5.0'a bakarsanız, Japonya'nın yaptığı şey şu; Almanya'nın ve Batı ülkelerinin teknolojiyi merkeze koyarak yaptıkları değişikliği, doğu felsefesi ile insanı merkeze koyup insan için teknolojiyi geliştirmeye çalışmaktır. Geleceğin liderleri olarak, belki de blokchainin ne olduğunu bilmeniz gerekebilir. Çünkü bir gün siz de bu koltuklarda oturduğunuzda blokchain ile bir hizmet üretmeniz gerekebilir. Yapay zeka ya da yeni ve farklı teknolojileri anlamanız ve insana nasıl hizmet edebileceğini düşünmeniz gerekebilir. O yüzden bu tür alanlar açısından baktığımızda bunları sadece yeni mühendislik alanları olarak düşünmeyelim. Bizim yaşamımızı, mesleğimizi etkileyeceğini düşünelim. Geleceğin liderleri olarak sizin karar vermeniz gereken çok fazla şey var. Mesela elektronik seçim sistemleri olmalı mıdır? Olursa nasıl olmalıdır? Olacaksa siber güvenlikle bunun nasıl sağlanması gereklidir gibi bizim kuşağın, bu noktada getirebileceği bellidir. Ancak karar verme mekanizması ve bunları hayata geçirmek tamamen size kalıyor.”

“20 öğrenciyi Cenevre Eğitim ve Araştırma Müdürlüğüne göndereceğiz”

Birleşmiş Milletlerin Eğitim kolu olan CIFALİstanbul Merkezi'ni bu yıl kurduklarını belirten Şirin Karadeniz, Cenevre Eğitim ve Araştırma Müdürlüğüyle yapılan işbirliği çerçevesinde 20 öğrencinin Cenevre'ye gidebileceğinin müjdesini verdi. Prof. Dr. Karadeniz, son olarak şunları söyledi:

"BM'nin Eğitim ve Araştırma Merkezinin bir uzantısı olan dünyada da 19'uncu olan merkezin şubesini burada kurduk. BM'nin tüm milletlere sağladığı 17 tane çok önemli amaç var. Bu amaçlardan örneğin, yoksulluğa son vermek, sağlıklı yaşam, akıllı şehirler, sürdürülebilir yaşam, susuzluğa son vermek, barış ve adalet gibi tüm ülkelerin imza attığı amaçlar bunlar. Neden bu amaçları tüm ülkeler imza atıyor? Çünkü iklim değişikliği gibi bir amacı sadece tek bir ülkenin gerçekleştirmesi mümkün değil. Artık herhangi bir yerel yönetimin de kendi kabuğuna çekilerek herhangi bir projeyi kendi başına yapması da çok mümkün değil. O yüzden uluslararasılaşma ve birlikte çalışma çok önemli. Bu merkezin yapacağı önemli işlerden biri de amaçlar konusundaki farkındalığı göstermektir. Birkaç hafta önce New York'ta Birleşmiş Milletlerin çok önemli bir toplantısı oldu. Türkiye'de bu amaçlarda nerede olduğunu dair Cumhurbaşkanlığı'ndan bir rapor yayınladı. Lütfen okuyun. Bu rapor ülkemizin ve Birleşmiş Milletlerin nereye doğru gittiğini görmek ve global olarak düşünmek adına önemli olabilir. Bu merkezde beraber Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Müdürlüğü ile bizim anlaşmamız var. Bu anlaşmaya göre onlara, 20 kişiye kadar stajyer öğrenci gönderebiliyoruz. Bizim üniversitemiz dışındaki arkadaşlarımızın da burada olmasından çok mutlu olurum.”