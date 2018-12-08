Prof. Dr. Neşe Kavak'a, 'Best Quality Leadership Award 2018' ödülü

Dr. Zehra Neşe Kavak, Amerika'da "Best Quality Leadership Award 2018" ödülüne layık görüldü.

Alanında birçok ilke imza atan Prof. Kavak, 10 Aralık Pazartesi günü Las Vegas'ta ESQR'de (European Society for Quality Research) gerçekleşecek törende ödülünü alacak.

Kavak, 38 yaşında profesör ve anabilim dalı başkanı oldu. Uluslararası Perinatoloji Akademisi üyesi olan Kavak, bir dönem Dünya Perinatoloji (Gebelik Bilimi) Derneği Yönetim Kurulu görevini de icra etti. Albert Einstein tarafından kurulan Dünya Bilim ve Sanat Akademisi'nin mütevelli heyetinde de yer alan Prof. Kavak, Hindistan'da yapılan Dünya Kadın Liderlik Kongresi'nde Süper Başarılı Kadın Ödülü'nü almıştı.