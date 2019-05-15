Prof. Dr. Nevzat Tarhan'dan Hz. Mevlana İle Aile Terapisi

Dr. Nevzat Tarhan'ın Hz. Mevlana İle Aile Terapisi adlı kitabı raflardaki yerini aldı.

Dr. Nevzat Tarhan'ın Mesnevî'deki kırk altı hikâyeyi aile terapisi bağlamında ele aldığı kitabı Hz. Mevlana İle Aile Terapisi okuyucunun beğenisine sunuldu. Mesnevî'deki hikâyeler kadim hikmet kültüründen katreler içermesi açısından hem yetişkinler hem çocuklar için derleme formatında, belirli konular çerçevesinde yıllar yılı ele alınmış ve şerh edilmeye çalışılmıştır. Nevzat Tarhan, her bir hikâyeyi belirli alt başlıklar altında, psikoloji ilmi ölçütleri dâhilinde, her bir aile bireyinin kendi ailevî rolleri dâhilinde anlayabileceği bir dille açıklayarak ele almaktadır. Bunu da kadim kültürümüzdeki aile yapı taşlarını güncel psikoloji ekolleriyle bağdaştırarak yapmakta ve alana dair yeni bir bakış ortaya koymaktadır.

Mesnevî Terapi'de, Hz. Mevlana'nın asırlar aşan bilgeliğini modern psikolojide kabul gören anlayışla bağdaştırarak insanın anlam arayışında kendi iç hakikatini görmesini vurgulayan Tarhan, Hz. Mevlana ile Aile Terapisi'nde bu kez, aile bireylerinin birbirleriyle ilişkilerini Mesnevî hikâyeleri ışığında ele alıyor. Mesnevî'deki hikâyelerin rehberliğinde, eşler arası dinamiklerin ve farklılıkların, ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimlerinin nasıl gelişmesi gerektiğine değiniyor. Bu hikâyelerden çıkardığı ruha şifa sonuçlarla modern psikolojinin öğretilerini bağdaştırarak hem eşlere hem de ebeveynlere bir manevî gelişim haritası sunuyor. Bu zamana kadar çeşitli derlemelerle açıklanmaya çalışılan Mesnevî hikâyeleri, kitapta aile fertlerinin rol model alabileceği mübarek isimler üzerinden incelenmekte ve bu kadim davranış modelleri günümüz psikoloji ekolleri çerçevesinde masaya yatırılmaktadır. Böylece günümüz okuruna geçmişle gelecek arasındaki bağlantının, nasıl bir örneklik teşkil ettiği hatırlatılmaya çalışılmaktadır.

Kitap, Hz. Mevlânâ'nın Mesnevî-i Şerîf'indeki kırk altı hikâyeyi, aile bireylerinin psikolojik iletişimleri ve bağlantıları üzerinden ele alıyor olması açısından alanında özgün bir çalışmadır. Bu zamana kadar çeşitli derlemelerle ya tercümesi yapılmış ya da belirli manevî hikmetler çerçevesinde şerh edilmeye çalışılmış olan Mesnevî hikâyeleri, burada aile fertlerinin rol model olarak alabileceği mübarek isimler üzerinden incelenmekte ve bu kadim davranış modelleri günümüz psikoloji ekolleri çerçevesinde masaya yatırılmaktadır. Böylece günümüz okuruna geçmişle gelecek arasındaki bağlantının, nasıl bir örneklik teşkil ettiği hatırlatılmaya çalışılmaktadır. Zira geçmiş, mazide kalmış değildir. Kadim Anadolu kültürünün oluştuğu devir, günümüze en çok ışık tutan dönemlerden biridir. Modern psikoloji biliminin günümüz insanının içsel sorunlarına cevap arayan tavrı ile bu kadim kültür birbirini beslemektedir.