Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, “Günahlarımızdan pişman olup tövbe ettikçe Allah bizi cennetine alacaktır"

Dr. Nihat Hatipoğlu, Allah'ın affediciliğini anlattığı "Gönül Sohbetleri"nde, "Allah'ın rahmeti tahmin edemeyeceğiniz kadar büyüktür. Biz günahlarımızdan pişman olup tövbe ettikçe ve tekrar etmedikçe Allah bizi Cennet'ine alacaktır" dedi.

Esenler Belediyesi'nin "Ramazan Yeniden Diriliştir" konseptiyle düzenlediği Ramazan etkinlikleri kapsamında gerçekleşen "Gönül Sohbetleri" programında Dr. Nihat Hatipoğlu Esenlerliler ile buluştu. Dörtyol Meydanı'ndaki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Gecede, Bediüzzaman Said Nursi de "Anadolu'yu Mayalayanlar" programında anıldı.

Yeryüzü İftarı'nda ve Kadir Gecesi'nde buluşalım

Program öncesi bir selamlama konuşması yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 29 Mayıs Çarşamba günü Atışalanı Caddesi ve Dörtyol Meydanı'nda gerçekleşecek Yeryüzü İftarı'na vatandaşları davet etti. Göksu, "Bu iftara yemeklerinizle birlikte gelmenizi rica ediyoruz çünkü Ramazan'ın paylaşma ayı olduğunu bir kez daha hatırlayalım ve komşuluk, kardeşlik duygularımızı pekiştirelim istiyoruz. Yine gelin, Kadir Gecesi'nde de bu meydanda hep birlikte dualar edelim" çağrısında bulundu.

Gecede Dr. Nihat Hatipoğlu, Allah'ın affediciliği üzerine konuştu. Hatipoğlu, Hz. Ömer'in sözünden hareketle, Cenab-ı Hakk'ın 'bağışlayıcı' sıfatını şu ifadelerle aktardı, "En dine uzak olan insan bile bir kez olsun alnını secdeye koymuştur, elini açıp Allah'a dua etmiştir. O zaman biz kötülüklerden bu kadar sakınıyorsak, Allah bizi durup dururken niye Cehennem'e koysun? Ben inanıyorum ki, inşallah her birimiz, günahımız ne olursa olsun, hatamızı ve günahımızı iyi ve güzel görmedikçe, rahatsız oldukça, Allah hepimizi inşallah Cennet'ine alacaktır. Hele bu Ramazan ayında biraz daha engin olun. Allah'ın rahmeti tahmin edemeyeceğiniz kadar büyüktür. Ben inanıyorum ki, mahşerde ve mezar aleminde hesaba katmadığımız kadar Rahim ve Rahman, esirgeyen ve bağışlayan bir Allah'la karşılaşacağız inşallah” dedi.

Hz. Ömer korkuyla ümit arasında yaşadı

Hatipoğlu, “Evet içkiniz olabilir, kumarınız olmuş olabilir, yanlış işler yapmış olabilirsiniz ama lütfen kendinizi ümitsizliğe kaptırmayın, Allah'ın dininden uzaklaşmayın. Bilin ki, Allah 'Ben, kulumun beni zannettiği gibiyim' diyor. Allah, şirk hariç, kullarının bütün günahlarını affeder. Gönülden gelerek, ne yaptığımızın farkında olarak ama tövbeyi küçümsemeden, Allah'a yalvarırsak yüce Allah'ın ne kadar merhametli olduğunu göreceğiz. Bu, 'Her günahı işleyeyim, nasılsa Allah beni affeder' demek değil. Hz. Ömer'in yol gösterici bir sözü var, diyor ki; 'Deseler ki Allah, yeryüzündeki bütün Müslümanları veya bütün insanları affetti, bir kişi hariç, o Cehennem'e girecek. O Cehennem'e girecek bir kişi ben miyim diye ürperir ve korkarım. Herkes Cehennem'e girecek ama bir kişi affedilecek deseler, affedilecek bir kişi ben miyim diye ümit ederim' diyor. Bu, korkuyla ümit arasında yaşamaktır. Bu Ramazan ayı bu duyguları biraz daha aklımızda, ruhumuzda harmanlayalım, Allah'la ahdimizi yenileyelim, sevgili Peygamber ile sözümüzü yineleyelim, inanıyorum ki en darlandığımız yerde Rabb'im bize merhamet edecektir" dedi.

Programın sonunda ezgi ve ses sanatçısı Ahmet Hakan Karagül, seslendirdiği ilahilerle dinleyenlere keyifli bir gece yaşattı.