Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, “Terazide en ağır basacak şey ahlaktır”

Dr. Nihat Hatipoğlu, Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinliğinde Bağcılarlılarla bir araya geldi. Yoğun ilgi gören programda ahlakın önemine değinen Hatipoğlu, “Biz yıllardır hocalar olarak, ‘Namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, bol bol sadaka verin' dedik. İyi ettik yanlış yapmadık ama bu ibadetlerin sağlaması gereken şeyi söylemedik, ihmal ettik. En önemli şey ahlaktır. Çünkü terazide en ağır basacak şey ahlaktır” diye konuştu.

Bağcılar Belediyesi 24 yıldır geleneksel hale getirilen gönül sofralarının bu yıl ikincisini Göztepe Mahallesi'nde kurdu. Mahalle sakinleri iftara bir saat kala kapalı pazar alanına kurulan masalarda yerini aldı. Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk de vatandaşlara eşlik etti. Masaları tek tek dolaşan Eldivan, Çağırıcı ve Öztürk, hem hemşehrileriyle sohbet etti hem de Ramazan Ayı'nı tebrik etti. Ezanın okunmasıyla birlikte alandaki herkes, hep beraber dua edip oruçlarını açtı. İftarını yapan Bağcılarlılar, Ramazan etkinliklerine katılmak için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'na akın etti. Öncelikle çocuklar, Karagöz-Hacivat gösterisi ve yarışmalarla doyasıya eğlendi. Bu sırada yetişkinler de stantları gezerek derneklerin tanıtım çalışmalarını izledi ve alışveriş yaptı.

“Biz hocalar olarak ibadetlerin sağlaması gereken şeyi söylemedik, ihmal ettik”

Teravih namazının ardından ise sahneye TV programcısı ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Dr. Nihat Hatipoğlu çıktı. “Ramazan Bereketi ve İslam Kardeşliği” konulu konferansta özeleştiri yapan Hatipoğlu şunları söyledi, “Biz yıllardır hocalar olarak, ‘Namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, bol bol sadaka verin' dedik. İyi ettik yanlış yapmadık ama bu ibadetlerin sağlaması gereken şeyi söylemedik, ihmal ettik. En önemli şey ahlaktır. Çünkü terazide en ağır basacak şey ahlaktır. Ahlakın olması için de kibir olmayacak, dağları ben meydana getirdim olmayacak. Bazen insan bir makama veya mevkiye geliyor ötekileri görmüyor. Oysaki o makamı veren Allah alacak olan da Allah'tır. Riyadan gösterişten uzak durmak lazım. İnsanları hor görmemek lazım. İnsan bu duygular içinde olmazsa makamı da mevkisi de hayatı da ahireti de bela olur. Bize örnek olarak Hz Muhammed (S.A.V) yeter” dedi.

Hatipoğlu, konuşmasının devamında ise Hucurat Suresi'nin anlamına ve önemine değinen bir konuşma yaptı.