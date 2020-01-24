Prof. Dr. Nurullah Genç Başakşehir'e konuk oldu

Başakşehir Belediyesi kültür-sanat sezonunun sevilen programlarından Kıraathane Sohbetleri'nin yeni konuğu akademisyen ve şair Prof. Dr. Nurullah Genç oldu.

Başakşehir Millet Kıraathanesi'ndeki programa Başakşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mahmut Yavuz, Nurullah Genç okurları ve çok sayıda Başakşehirli katıldı. Türkiye'nin en büyük millet kıraathanesi olan Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde kitaplarla çevrili bir ortamda söyleşi gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Genç, “Küçüklüğümden beri hep dört duvarı da kitaplık olan bir çalışma odasının hayalini kurardım, çok şükür şimdi bu imkâna sahibim” dedi.

“Başarılı olmaya mecburuz”

Genç, medeniyetimizle yeniden bağ kurabilmek için büyük bir çaba serf etmek zorunda olduğumuzu dile getirerek, “Başarılı olmaya mecbursunuz. Mecburuz. Çünkü bu topraklarda başarısızlığın bedeli büyüktür. Bu topraklar için çalışmayanlar, eğlenceye dalanlar, emaneti unutanlar, yanlış yapanlar, bu toprakların sultanlığını kaybetmeye mahkûmdur” dedi.

“Kem alatla kemalat olmaz”

Değiştirmemiz gereken çok şey olduğunu dile getiren Genç, “Eskiler ‘kem alatla kemalat olmaz' derler. Yani yanlış vasıtalarla doğru sonuca ulaşamazsınız. Usullerimizi kendi medeniyet anlayışımıza göre yenilememiz lazım. Eğitim sisteminden tutun kültür sanat anlayışımıza, iktisadi hayatımızdan sosyal hayatımıza kadar yöntemlerimizi, usullerimizi gözden geçirmeli ve yenilemeliyiz. Zira yaşadığımız sıkıntılar Batı ile kendimizi özdeşleştirme duygumuzun bir sonucu” şeklinde konuştu.

“Bu ülke 2071'de yeniden fethedilmeli”

Gençlerin 4, devletlerin 5 yıllık kalkınma planı olduğunu ancak bu sürenin daha da uzaması gerektiğinin altını çizen Usta Kalem, “4 yıllık hayalleri olanlar 40 yıllık hayalleri olanlara köle olurlar” değerlendirmesinde bulundu. Genç, şöyle devam etti: “Hedeflerimize emin adımlarla yürümeliyiz. 2071'de bu ülke bizim medeniyet anlayışımızla yeniden fethedilmeli.”

Başarı için 3T formülü

Başarı için 3T formülünün gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Genç, şunları kaydetti: “Nedir bu 3T? Birincisi Tedriç. Yani adım adım ilerlemek demektir. İkincisi Tecrid, hedeflerimize odaklanmak anlamına gelir ve üçüncüsü Tecdid. Sürekli yenilenme anlamına geliyor. Eskiler başarının ölçüsünü koymuşlar.”

Son anına kadar büyük bir dikkatle takip edilen program Nurullah Genç'in “Gülümse” şirini okumasıyla sona erdi. Başakşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mahmut Yavuz, program sonunda Nurullah Genç'e ebru tablo hediye etti.