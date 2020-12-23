Prof. Dr. Orhan Kural, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Abdullah Kurt, “Orhan Kural Hocamız dün gece hayatını kaybetti. 28 Kasım itibariyle Hastanemize gelmişti. İlerleyen zamanda durumu ağırlaşınca 9 Aralık itibariyle yoğun bakıma kaldırıldı. Daha sonra Akciğerinde tutulma söz konusu olunca yoğun bir süreç yaşandı "dedi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Abdullah Kurt, “Orhan Kural Hocamız dün gece hayatını kaybetti. 28 Kasım itibariyle Hastanemize gelmişti. İlerleyen zamanda durumu ağırlaşınca 9 Aralık itibariyle yoğun bakıma kaldırıldı. Daha sonra Akciğerinde tutulma söz konusu olunca yoğun bir süreç yaşandı. Daha sonra Akciğer yetmezliği tablosuyla entübe edilen hocamız maalesef Akciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Bu durum bizim açımızdan da, hoca camiası ve akademik camiada üzücü bir durum oldu. Hocamız, korona virüse kurban verdiğimiz hocalarımızdan biri oldu. Tüm yakınlarının ve Türkiye'nin başı sağ olsun” diye konuştu.

Prof. Dr. Orhan Kural kimdir

Orhan Kural, 1950 yılında İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini Kadıköy Maarif Koleji'nde tamamlayan Kural, 1972'de İTÜ Maden Fakültesi'ni bitirdi. Mayıs 1973'te burslu okuduğu New York Columbia Üniversitesi'nden Maden Yüksek Mühendisi, Eylül 1978'de ise "Doktor" unvanı aldı. İTÜ'de son dokuz yılı bölüm başkanı olmak üzere tam 44 yıl hizmet verdi.

Kural, farklı ülkeleri tanıttığı 17 gezi kitabı ve Bu Kitap Başka adlı bir de anı kitabı hazırladı. Kural, Matematik kitabını 2004 yılında yayınladı. Türkiye'nin değişik yerlerinde ve yurt dışında 42 kişisel fotoğraf sergisi açtı. Ayrıca ilk ve orta dereceli okullar, üniversiteler, valilikler, belediyeler, sanayi kuruluşları, silahlı kuvvetler, polis meslek yüksek okulları, yurtlar, huzur evleri, hastaneler, halk eğitim merkezleri, müftülükler, siyasi parti merkezleri, değişik derneklerde ve halka açık yerlerde 81 il ve ayrıca 60'a yakın ülkede çevre bilincine odaklanan 6000'e yakın konferans verdi.