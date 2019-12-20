Prof. Dr. Recep Şentürk, ''2019 Fuat Sezgin Yılı kapsamında 817 etkinlik gerçekleştirildi''

İslam'da Medeniyet Bilimleri Tarihi başlıklı sempozyumda konuşan Prof. Dr. Recep Şentürk, ''Başta üniversiteler olmak üzere birçok kurum, Fuat Sezgin adına birçok etkinlik gerçekleştirdi. Bu yıl içinde 817 etkinlik düzenlendi. Sempozyumda 120 bilim insanı felsefenin, psikolojinin, işletmenin, iktisadın, siyasetin tarihini ele alacaklar'' dedi.

İbn Haldun Üniversitesi, merhum bilim insanı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısını yaşatmak ve bilimsel mirasına ev sahipliği yapmak maksadıyla Başakşehir Yerleşkesi'nde 'İslam'da Medeniyet Bilimleri Tarihi' başlıklı bir sempozyum düzenliyor. Yarın da devam edecek sempozyumda 120 bilim insanı, 25 oturumda felsefenin, psikolojinin, işletmenin, iktisadın, siyasetin tarihini ele alıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019 yılı 'Fuat Sezgin Yılı' ilan edilmişti. Sempozyum, merhum Fuat Sezgin'in yaptığı çalışmaların etkisiyle daha çok gün yüzüne çıkan İslam medeniyetinin sosyal ve beşeri bilimlere yaptığı önemli katkılara dikkat çekmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Sempozyumun açılışına İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, çok sayıda araştırmacı ve alanında uzman davetli katıldı.

''120 bilim insanı 25 oturumda felsefenin, psikolojinin, işletmenin, iktisadın, siyasetin tarihini ele alacaklar''

Sempozyumun önemine değinen İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, ''Sempozyumu hayatını bilim tarihine adamış olan merhum hocamız Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına gerçekleştiriyoruz. Bu sene Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı tarafından “Fuat Sezgin Yılı” ilan edildi. Başta üniversiteler olmak üzere birçok kurum Fuat Sezgin adına etkinlik gerçekleştirdi. Bu yıl içinde 817 etkinlik düzenlendi. Bu etkinliklerin tamamı İslam'da teknoloji tarihi, coğrafya tarihi ve tıp tarihi gibi teknik ve fen alanlarına odaklanmış durumda. Bu da şöyle bir durum ortaya çıkartıyor: İnsan ve toplum bilimleri yani felsefe, hukuk, edebiyat, psikoloji ve tarih ihmal edilmiş. Bizde sosyal bilim üniversitesi olmamız sebebiyle bu eksikliği tamamlayalım dedik. İnsanların unuttukları bu kısmı da ele alalım böylece İslam Medeniyeti'ndeki bilimlerin tarihinin tam resmi ortaya çıkmış olsun istedik. 120 bilim insanı 25 oturumda felsefenin, psikolojinin, işletmenin, iktisadın, siyasetin tarihini ele alacaklar. Amacımız, İslam Medeniyeti'nin insan ve toplum bilimleri alanında yapmış olduğu katkıyı ortaya koymak ve bu katkıyı özellikle gençlerimizin görmesini sağlamak'' dedi.

Gençlerimiz, Avrupa merkezci bilim anlayışı sebebiyle her şeyin Avrupa'da ortaya çıktığını zannediyorlar''

Türkiye'de gençlerin bilim algısına vurgu yapan Prof. Dr. Şentürk, ''Gençlerimiz, Avrupa merkezci bilim anlayışı sebebiyle her şeyin Avrupa'da ortaya çıktığını sonra bizim onları ithal ettiğimizi zannediyor. Oysa ki, bizim bilim alanına yapmış olduğumuz katkılar çok. Özellikle insan ve toplum bilimleri alanında katkılarımız var; felsefe, sanat, edebiyat, tarih ve psikolojide çok ciddi katkılarımız var. Maalesef bunlar bilinmiyor ve unutulmuş durumda. İnşallah bu sempozyum, bu disiplinlerde ecdadımızın ne gibi katkılar yaptığını ayrıntılı şekilde ortaya koymuş olacak. Bu sayede Avrupa merkezli bilim anlayışından kurtulmuş olurlar. Aynı zamanda tarihimizde başarı göstermiş bilim adamlarını tanıdıkları zaman örnek alma durumları söz konusu olabilir. Örneğin; İbn Haldun gibi bir sosyal bilimciyi yeni nesillerin örnek alması lazım. Gazali ve Farabi gibi felsefecileri, diğer alanlarda güzel çalışmalar yapmış olan ecdadımızın tanıması gerekiyor. Gençlerimiz tarihimizi, bilim adamlarımızın katkılarını bilirlerse o zaman kendi medeniyetlerinden gurur duyarlar. Özgüven sahibi olurlar. Daha ciddi çalışmalara yönelirler. Hem Türkiye hem de dünya için önemli olacak çalışmalara imza atarlar diye düşünüyoruz'' şeklinde konuştu.

Açılışta konuşan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, ''Zorluklar içinde büyük çalışmalar gerçekleştirmiş olan Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamız, prensip ve disiplin sahibi bir bilim adamı olarak hem kendisine hem de çalışma alanına güveni, inancı yüksekti. Bir bilim insanının kendisini çalışmaya adaması gerektiğini savunurdu. Bugün Batı bilim dünyasındaki başarıların altında yatan İslam Bilim Mirası'nın gün yüzüne çıkarılmasına vesile olan, Müslüman bilginlerin çalışmalarının dünyaya tanıtılması için gayret eden Fuat Sezgin hocamız, uğraştığı çalışma alanlarına büyük katkı sağlamıştır. Bugün Batı, onun ve onun yolunda çalışanlar sayesinde İslam Medeniyeti'ndeki geçmiş bilimsel bilgi birikimini, mevcudiyetini kabullenmiştir. Yine onun gayretlerinin bir yansıması olarak, son yıllarda İslam Medeniyeti'nin bilime katkısının ortaya çıkarılması noktasında önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu açıdan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in bilimsel tavrı genç akademisyenler için de büyük bir değer ve örnektir'' ifadelerini kullandı.

''Kütüphanesini ve müzesini hiçbir ücret almadan Türkiye'ye bağışladı''

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatının kitapla geçtiğine dikkat çeken Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, ''Hocamızın hayatı kitapla geçti. Kütüphanesini ve müzesini hiçbir ücret almadan Türkiye'ye bağışladı. Kitapların üçte ikisi Almanya'da kaldı. Alman hükümeti o kitapları bize vermiyor. Şu anda mahkeme devam ediyor. İnşallah kitapların geride kalan kısmını Türkiye'ye getireceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hocamız bu kitapların buraya gelmemesine çok üzülüyordu, ''Ben bu kitapları Türk milletine bağışlayacağım ve onlar bu kitaplardan istifade edecek'' diyordu'' açıklamasında bulundu.