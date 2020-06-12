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Prof. Dr. Sabri Orman son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi 72 yaşındaki Prof.

Dr. Sabri Orman, Fatih Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Dün hayatını kaybeden Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi 72 yaşındaki Prof. Dr. Sabri Orman için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreninde cemaatin yakın durmaması yönünde sık sık uyarı yapıldı. Kılınan namaz sonrası Prof. Dr. Sabri Orman'ın cenazesi omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Prof. Dr. Sabri Orman'ın cenazesi Karacaahmet mezarlığında defnedildi.

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