Prof. Dr. Salihoğlu: “Giderek artan bilimsel yayın performanslarımız akademik başarılarımızın bir göstergesi”

Tüm dünyada bilimsel anlamda kabul gören ve araştırmacılara on binlerce makale sunan Web of Science ve Scopus'ta taranan dergilerde Girne Üniversitesi, öğretim elemanları 2018 yılında Web of Science (WOS) ve Scopus'ta uluslararası indekslerde taranan dergilerde, 120'nin üzerinde yayın yaptı. Bu rakamlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 19 üniversite arasında üçüncü sırada yer aldığı belirtildi. 2018 yılı içerisinde Türkçe dilinde 3 kitap, uluslararası yayınevleri tarafından da yayınlanmış ikisi bilimsel, biri ders kitabı olmak üzere 6 kitap basıldı.

Elli dört bildiri sunumu gerçekleşti

Girne Üniversitesi öğretim elemanları ulusal ve uluslararası 17 konferansın düzenlenmesi ve düzenleme komitelerinde yer almalarının yanı sıra, yurt dışında Web of Science veya Scopus tarafından taranan ulusal ve uluslararası konferanslarda da 54 bildiri sunumu gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Salihoğlu: “Üniversite olarak bilimsel yayın performansının 2018 yılında arttığının bir göstergesidir”

Üniversitelerin akademik camiada başarılarını gösteren en önemli kriterlerden biri indeksli dergilerde yayınlanan makale sayıları olduğunu belirten Dr. İlkay Salihoğlu, tüm dünyada bilimsel anlamda kabul gören ‘Web Of Science' ve Scopus veri tabanı kullanılarak belirlenen ülkemizdeki üniversitelerin indeksli yayın sıralamasında üçüncü sırada yer almalarının, üniversite olarak bilimsel yayın performanslarının 2018 yılında arttığının bir göstergesi olduğunu söyledi. Salihoğlu, “Girne Üniversitesi öğretim elemanları 2018 yılında beklenen bilimsel etkinlik başarı sınırlarının üzerine çıkmayı başarmıştır. Bunu gerçekleştirirken hareket noktası üniversite misyon, vizyon ve hedeflerinde yer alan stratejileri oldu. Bahse konu stratejiler arasında yer alan uluslararası tanınmışlık, bölgesel ve evrensel liderlik hedefi, eğitim, araştırma ve toplumsal ihtiyaçlara bütüncül yaklaşım, yükselen eğitim kalitesi, toplumla bütünleşme, insan öncelikli, etik değerler ve 'Evrensel İnsan Hakları', toplum ve insanlık refahını yükseltebilmek gibi kılavuz hedefleri gerçekleştirmek için bilişsellik ön plana çıkmıştır. Bunun sonucunda arzu edilen bilimsel başarı hedeflerine doğru ilerlememiz mümkün oldu” dedi.

Katkı sunmaya devam edeceklerini aktaran Salihoğlu, “Bu süreçte emek veren tüm akademik personele teşekkürlerimi sunuyorum. Tabi ki bu başarı yeterli olmayıp, uluslararası standartlar ve üzerinde bilgi üretmek en önemli hedeflerimiz arasındadır. Bunun aksi, başkaları tarafından üretilen ve güncelliğini yitirmiş bilgilerle donanmış elemanlar yetiştirmekten öteye geçilemeyecek bir gerçektir. Tecrübeli saygın akademisyenlerimiz, daha fazla sayıda kaliteli makale yayımlamaları için genç akademisyenlere yardımcı olarak üniversite sıralamalarında üst sıralara yükselmesinin hızlandıracaktır. Bilimsel başarıya ulaşmanın koşullarının başında en az eğitim kadar bilimsel araştırmalara önem vermenin farkında olmak da önem arz ediyor. Eğitimi bilimle harmanlayıp üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanarak, sözlerini sonlandırdı.