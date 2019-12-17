Prof. Dr. Şimşirgil, "Çok büyük bir yanlışın önü alındı"

Dr. Ahmet Şimşirgil, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılınmaması yönündeki genelgesini değerlendirdi. Şimşirgil, “Camilerimizi kiliseye dönüştürmenin bir projesi, Türk milleti kötürüm mü oldu? Çok büyük bir yanlışın önünü almış oldu, Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş Bey'i tebrik ediyorum” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, camilerde ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde ima ile namaz kılma devrini sonlandırdı. 81 il valiliği ve il müftülüğüne yollanan yazılı metinle cami ve mescitlerde, tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma eyleminin uygun olmayan görüntüleri ortaya çıkardığı, cami adabını ve cemaat ruhunu bozduğu, cemaat içinde huzursuzluk ortaya çıktığı gerekçesiyle uygulamanın kaldırıldığı beyan edilmişti.

Konuyu daha önce birçok kez gündeme getiren Dr. Ahmet Şimşirgil de camilerde ve mescitlerde tabure ile sandalye üzerinde namaz kılınmaması kararını değerlendirdi. Şimşirgil, kararın doğruluğuna dikkat çekerken konunun takipçisi olunması gerektiğini ifade etti.

“Çok büyük bir yanlışın önünü almış oldu”

Camilerde ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılmanın camileri kiliseye benzetmeye yönelik bir proje olduğunu ifade eden Dr. Ahmet Şimşirgil, “Öncelikle Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş Bey'i tebrik ediyorum teşekkür ediyorum. Çok büyük bir yanlışın önünü almış oldu. Kutlu Doğum Haftasından sonra böyle bir projenin de önünün alınmış olması ve yanlıştan geri dönülmesi fevkalade bir hareket. 2010 yılından itibaren buna adım adım başlandığını görüyordum. 2016 yılı 15 Temmuz'dan sonra geri döndü, camilerimizi kiliseye dönüştürmenin bir projesi, maksat İslam'ı bozmak. Bu konu çok açık ve netti, bu kesinlikle projeydi. FETÖ'yü tanımak başka bir şey, FETÖ projelerinin en önemli ayaklarından bir tanesiydi. İkinci adımı neydi, ki bu yavaş yavaş başlamıştı. Nereye secde edecek, önüne yüksek bir tabure konulacak. Oturacak önüne secde etmek için uzun sıralar yerleştirilecek. Tam anlamıyla bir kiliseye dönüşecekti” dedi.

“Türk milleti kötürüm mü oldu”

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duruma yönelik tepkilere duyarsız kalmadığını belirten Şimşirgil, “Son zamanlarda bu yine yükselince tepkiler artmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanımız buna duyarsız kalmadı. Bu işler masumane başlıyor, sandalyede namaz kılınmaz buyruluyor. İmamlarımız cemaate bunu anlatacak. Bu projeye alet olanlar ‘Pantolonum bozulmasın, eğilip kalkmayayım' diyor. Bir anda caminin yarısı sandalye olmuş. Türk milleti kötürüm mü oldu? Diyanet İşleri Başkanlığımız katlanabilir bir tabureyi ifade etmiş, bir sıra haline getirilmesinden rahatsızlığını dile getirmiş. Ben Diyanet İşleri Başkanının şunu ifade etmesini isterdim taburede, sandalyede namaz olmaz. Camilerin cami olmaktan çıkarılmasının önünü alan bir hareket. Bunu özellikle yapan bir kitle var. Bir Hristiyan burası kiliseymiş falan demesin, bugün olmaz dediğimiz şeyler 50 sene sonra gerçekleşiyor. Namaz olmadığını söyleyelim çünkü alimler böyle söylüyor bunu da anlatmak din görevlilerine düşüyor. Bugün bu yol da açılmıştır” diye konuştu.

“Bunun takipçisi olunması lazım”

Kararın ardından müftülere önemli görevler düştüğünü dile getiren Şimşirgil, “Bugün Diyanet görevini yaptı, iş müftülerde bununla ilgili adımları atacaklar. Buna tedbir almayanları ben projenin içinde olarak kabul ederim. Bunun takipçisi olunması lazım. Kutlu Doğumu kışa geliyor yaza geliyor nisan ayına sabitleyelim dediler. Sabitlediklerinde FETÖ'cüler artık iş başındaydı. Peygamber Efendimiz, ‘İster oturarak ayaklarını uzatarak yatarak kıl' dedi, hepsi caiz. İmamlarımızın, yetkililerin eli güçlendirilmiş oldu. Çok sinsi bir düşmanlığın adımı öyleyse buna herkesin tepkili olması lazım. Böyle bir kısım şeyler var, inşallah onları da yeri geldiğinde konuşuruz. Namaz, imsak vakitleri olsun bunları kim çıkarttı? Geçen Cumhurbaşkanımız İstanbul Sözleşmesini dikkat edin kim çıkarttığına derken bunlar önemlidir” dedi.