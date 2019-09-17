Prof. Dr. Turgut: "Okul başarısızlığının arkasında alerji olabilir"

Dr. Suat Turgut, okul başarısızlığının arkasında alerji olabileceğini belirterek, "Alerjik çocukların sürekli yorgun, isteksiz, huzursuz ve iştahsız olduğunu söylerken evde yapılacak düzenli ve doğru temizliğin çocuğun alerji şikayetlerini azaltmaya yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.

Toz, ev tozu akarı (mite), küf, mantar, boya, kokulu ürünler, deterjanlar ev içindeki pek çok etken çocuklarda alerjiye yol açabiliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Hastalıkları Kliniği Öğretim Görevlisi Dr. Suat Turgut, okul dönemi başında aileleri uyardı.

Okul başarısızlığının arkasında alerji olabileceğini belirten Dr. Turgut, "Alerji sebebiyle rahat nefes alamayan, gece uyuyamayan çocuğun okulda konsantrasyonu azalır, ilgisi dağılır, başarısı düşer" dedi.

Dr. Turgut, alerjik çocukların sürekli yorgun, isteksiz, huzursuz ve iştahsız olduğunu söylerken evde yapılacak düzenli ve doğru temizliğin çocuğun alerji şikayetlerini azaltmaya yardımcı olacağını ifade etti.

"Alerjik çocuk gece dinlenemez"

Dr. Suat Turgut, "Alerjenler vücuda girdiği andan itibaren vücudu alarm durumuna sokar. Solunum yoluyla, sindirim yoluyla vücuda giren allerjenlerin sebep olduğu reaksiyonlar vücudu sürekli yorgun ve bitkin düşürür. Özellikle vücudun dinlenmesi gereken gece saatlerinde, uyur gibi görünse de çocuk dinlenemez. Sabah yorgun kalkar. Alerjenler çocuğun burun içindeki konkalarının şişmesine yol açar ve çocuk olması gerektiği gibi burnundan nefes alamaz. Ağızdan alınan nefes ise üst solunum yolu enfeksiyonlarına, orta kulak iltihabına, akciğer hastalıklarına ve astıma yol açabilir. Yeterince oksijen alamayan çocuk büyüme gelişme geriliği de yaşayabilir" dedi.

"İştahı yoksa, yaşıtlarında kısa ve zayıfsa alerjisi olabilir"

Dr. Suat Turgut, çocuklarda iştahsızlığın önemli nedenlerinden birinin alerji olduğunu, çocuğun sürekli tıkalı olan burnunun tat ve koku almasına izin vermediğini; boğaz, kulak ve burunda oluşan enfeksiyonun da iştahsızlığa yol açtığını söyledi. Gece uyuyamayan, yeterince oksijen alamayan çocuğunu büyüme gelişme geriliği gösterdiğinin altını çizen Dr. Suat Turgut, bu çocukların alerjilerinin yönünden mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini ifade etti.

Okul başarısı alerji ile yakından ilgili

Alerjisi olan çocukların gece uyuyamamaktan kaynaklanan ciddi konsantrasyon sorunları yaşadığına dikkat çeken Dr. Suat Turgut, "Aileler çocukların yorgun, isteksiz, uykulu halini fark edecektir. Bu çocukların mutlaka bir kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı tarafından görülmesi ve gerekli tedavinin başlaması önemlidir. Tedavi başlar başlamaz çocuk rahatlar, birkaç hafta içinde belirtiler azalır, birkaç ay içinde de büyüme gelişme ve okul başarısında düzelmeler görülmeye başlanır. Tedavi edilmeyen alerji ise astıma dönebilir" diye konuştu.

Daha az kumaş oyuncak, daha iyi temizlik

Dr. Suat Turgut alerji tedavisinde ilaçlar kadar evdeki düzen değişikliğinin de önemli olduğunu, bu konuda annelerin doktorlara yardımcı olması gerektiğini vurguladı.

Bir yandan ilaçlarla çocuğu rahatlatmaya çalışırken bir yanda da çocukta alerjiye yol açan etkenleri azaltmayı hedeflediklerini belirten Dr. Turgut, "Çocuğun odasının düzenlenmesi ve evin temizliği bu anlamda çok önemlidir. Çocuğun odasında toz tutacak, ev tozu akarlarının yaşamasına fırsat verecek yerlerin mutlaka sadeleşmesi gerekir. Peluş oyuncak, halı, kilim, kalın perde, battaniye, kuş tüyü yastık mutlaka azaltılmalıdır. Mite'lar genellikle yatak, yorgan, çarşaf ve yastıklarda yaşar. Çocuğun yatak tekstili ürünleri her hafta değiştirilmeli ve 60 derecede yıkanmalıdır. Evde kullanılan süpürge çok önemlidir. Temizlik yaparken aldığı tozu yeniden ortama veren geleneksel elektrikli süpürgeler alerjiyi daha da arttırabilir. Biz, hepa filtresi olan, tozu suya hapseden temizlik robotu kullanılmasını öneriyoruz. Böyle bir süpürgeyle ev haftada en az 3 kez süpürülmeli, süpürüldükten sonra yaz-kış havalandırılmalıdır. Ayrıca çocuğunun yatağının üzeri de çarşaf değiştirilirken aynı temizlik robotu ile süpürülmeli ve mite'lar suya çekilmelidir. Bu tür bir temizlik ve düzenli doktor kontrolü ile çocuklar hızlı bir şekilde sağlıklarına kavuşacaktır" şeklinde sözlerini sonlandırdı.