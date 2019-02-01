Prof. Dr. Uğur Özgöker: “Arşiv kaynakları öğrencilerimize ve araştırmacılara açılacaktır”

Dr. Uğur Özgöker, Yetişen nesillerin, arşiv ve kütüphane kaynakları ile çalışmalar yapmalarına, yeni bilgilere ulaşmalarına destek olacaklarını söyledi.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker, 1967 yılında aylık dergi olarak yayınlanmaya başlayan ve 3 ayrı dönemde yayınlanan ve yakın tarihimizin gerçeklerini, arşiv belgelerine dayanarak yayınlanan "Belgelerle Türk Tarihi Dergisi"nin, yaklaşık 300 sayılık bir süreli yayın olarak, bütün sayılarının koleksiyon olarak KAÜ Kütüphanesine kazandırıldığını söyledi. Özgöker, “Ayrıca aylık derginin bilgi hazinesini oluşturan, arşiv ve kütüphanesinin önemli tarihi kaynakları da, çalışmalarımızda, KAÜ'nün en önemli bilimsel arşiv kaynakları olarak öğrencilerimize araştırmacılara açılabilecektir. Özellikle yaşadığımız bölgede, Ege'de Akdeniz'de, bunlara bağlı deniz ötesi kara parçalarında yaşanan tarihi, siyasi, stratejik olayların sebep ve sonuçları o günlerde oluşturulan yazılarından incelenebilecektir” dedi.

“Bu belgelerin önemli bir bölümü devlet arşiv belgelerinden çoğaltılarak kopyalanan kayıtlardır” diyen Özgöker, “Bu belgelerin en büyük özelliği hiç bilinmeyen bir konuyu, ilk defa tarihi yazar olarak, orijinal belgeden bilgiye dönüştürmek ve tarihe kazandırmaktır. Bağışlanan tarihi belgeler için birkaç örnek verecek olursak, Başbakanlık Arşivi "Yunan Mesaili" 1840-1855 (Osmanlı belgeleri) (Defterler), Fransız Diplomatik Belgelerinde 1871-1914 Akdeniz meselesi 2 cilt, Milli Mücadelede İzmir Rumlarının faaliyetleri (1920), Başbakanlık Arşivi Mühimme Defterleri vb. binlerce sayfalık tarihi doküman. Kıbrıs Adası'nın coğrafi yapısı, tarihi gelişimi, siyasi sosyal gelişmeler hepsine ait bilgiler, belgeler üniversitemize armağan edilen bu belgelerde kayıtlıdır, saklıdır” diye konuştu.

“Gelecek nesillerimizi, tarihimizin gerçeklerini, oluştuğu günkü kaynaklardan öğrenmelerini sağlayacağız” ifadesini kullanan Özgöker, şunları kaydetti:

“Üniversitemize yapılan bu bağışlar, 1 Eylül 2015 tarihinde aramızdan ayrılan Ertuğrul Zekai Ökte hocamızın anısına, kurduğu Vakıf ve Ailesi tarafından yapılmıştır. Üniversitemize bağışlanan belge kitap ve benzeri bilgi hazinesini, bizler de gelecek nesillerimizi, tarihimizin gerçeklerini, oluştuğu günkü kaynaklardan öğrenmelerini sağlayacağız. Yetişen nesillerin bu arşiv ve kütüphane kaynakları ile tarihimizin ve kültürümüzün geleceğe gerçek bilgilerle taşınması için çalışmalar yapmalarına, yeni bilgilere ulaşmalarına destek olmayı amaçladı. Hocamızın, Vakıf öncesi ve sonrası yaptığı çalışmalar, ülkemizin tarih ve kültürüne hizmet etmeye olan arzu ve inancını gerçekleştiğine inanıyoruz. Bu düşünceyi de günümüzde Kıbrıs Amerikan Üniversitesinin teslim aldıkları bilimsel kaynakları geleceğe taşıyacaklarına inanıyoruz.”