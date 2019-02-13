Prof. Dr. Uğur Özgöker'e“Onur Madalyası”

Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından 22'ncisi yapılan “Avrasya Ekonomi Zirvesi,” bu yılda, 40 ülkeden katılan Cumhurbaşkanları, Meclis Başkanları, Başbakanlar, Din ve Siyaset Adamları ile Akademisyen ve İş insanlarıyla başarıyla gerçekleşti.

Türkiye'nin uluslararası arenada yüz akı olarak kabul edilen Avrasya Ekonomi Zirvesi, uluslararası sorunların ele alındığı bir platform olarak da kabul ediliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Haydar Aliyev'in büyük destekleriyle, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından 1997'de başlatılan Avrasya Ekonomi Zirvesi, her yıl küresel sorunların ele alındığı Devlet veya Hükumet Başkanları Zirvesi'ne dönüşmüştür.

KAÜ Rektörü Özgöker'e “Onur Madalyası”

22'ncisin 6-7 Şubat 2019'da tarihlerinde Pullman Otelde gerçekleşen Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde bu yıl, Uluslararası düzeyde, çeşitli alanlarda yaptığı özel çalışmalar ve katkılardan dolayı önemli kişilere “Onur Madalyası Tevdi” töreni düzenlendi.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker'e uluslararası ilişkiler ve Avrupa Birliği üzerine yaptığı çalışmalar ve akademik hizmetlerden dolayı “Onur Madalyası” tevdi edildi.

Zirve'nin Açılış seremonisinden sonra, düzenlenen törenle, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Onur Madalyasını Prof. Dr. Uğur Özgöker'e verdi.