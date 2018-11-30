Prof. Dr. Üstün: "LGS'de en büyük sorunlardan biri olan süre kaygısı giderildi"

Liseye Geçiş Sınavları'nda sürenin uzatılmasının, heyecan yapıp başarısızlık elde eden öğrencilere rahat nefes aldıracağını ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Üstün, sınav kaygısı çeken öğrencilere de tavsiyelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı doğru bulduğunu söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Üstün, “Sınava giren öğrencilerin en büyük sorunu süre kaygısı. Bu 20 dakikalık süre öğrencilerin yetiştirememe kaygısını bir nebzede olsa mutlaka dindirecektir. Biz eğitimci olarak daha çok sınavda başarısız olan ve o sınavlar ile baş edemeyen çocuklarla çok ilgileniyoruz. Çocukların başarısız olmasının iki nedeni var. Birincisi dersleri anlamamaktan ikincisi çalışmamaktan. Öğrencilerin alt yapılarında bir eksiklik var ise sınav süresini istediğiniz kadar uzatın netlerinde bir değişim olmayacaktır. Sınavla ilgili Milli Eğitim Bakanı'mızın şu açıklaması da çok önemli; hiçbir sürpriz olmayacak. Bu söylemde rahatlatıcı oldu, ‘bilinmedik bir şeyle karşılaşacak mıyız?' sorusunu kafalardan sildi. Zamanında bakanlık soru kitapçığı yayınlamaya başladı bu da çok önemli bir artı. Geneline baktığımız zaman olumlu bir süreç. Çocuklarımızın net sayısı artacaktır. Ancak biz, diğer çocukları nasıl belli bir noktaya getiririz onu düşünüyor ve çalışıyoruz” dedi.

“Zihinsel bir sınav ama duyularımız da devreye giriyor”

Kaygı ve stres ile baş etme sürecinde çocuğun kişiliği devreye giriyor diyen Üstün, “Biz belirli anlamdaki heyecanı anlıyoruz. Heyecanlanmalı zaten, heyecanlanmaması mümkün değil. Ama işte orada heyecan, başarısını engelleyecek düzeye eriştiği zaman çocuk kitleniyor ve başarısız oluyor. Bununla ilgili mutlaka çalışılmalı, üzeri örtülmemeli. Tabi ki bu zihinsel bir sınav ama duyularımız da devreye giriyor. Onları kontrol etmek, baş etmek önemli. Benim öğrenciler ile çalışırken tavsiye ettiğim en önemli şey; kalp atışları sınav esnasında artıyor ve şunu düşünüyorlar, yapamayacağım. Bir kere olumluya odaklanmaları başaracağım ve yapacağım demeleri gerekiyor. Bir diğeri ise derin nefes alıp vermek, kalp atışını yavaşlatmak için ve başaracağıma odaklanmak için” diyerek cümlelerini sonlandırdı.