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Prof. Mahmud Erol Kılıç'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

İlahiyatçı Prof.

Dr. Mahmud Erol Kılıç'ın annesi Melahat Kılıç, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç'ın yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören annesi Melahat Kılıç, vefat etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Prof. Kılıç, "Muhterem vâlidem Hacı Melahat Kılıç yirmi bir gün süren yoğun bakım Covid 19 mücadelesinden dün şehid olarak ayrıldı. Rabbi'ne döndü. Cenazesi Edirnekapı Şehitlik aile kabristanına defnedildi. Makamı âlî olsun. Tâziyelerini bildiren cümle dostlara teşekkür ederim. Sağ olun var olun" ifadelerini kullandı.

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